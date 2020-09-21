"Погоня за вакциной" от COVID-19 напоминает соревнование сверхдержав за высадку на Луну или гонку вооружений времен холодной войны

Судя по динамике инфицирования коронавирусом в различных странах, приход пресловутой "второй волны" пандемии стал реальностью. В мире на происходящее реагируют, я бы сказал, двояко. В Европе главный акцент делается на совершенствование форм лечения – в результате сейчас число смертей оказывается несопоставимым с тем, которое отмечалось весной: в прошлую пятницу в Испании заразилось 4,7 тыс. человек, а во Франции – максимальные за всю историю наблюдений 13,5 тыс.; между тем, в тот же день в этих странах умерли 90 и 153 человека против 704 и 1416 7 апреля.

В США, России и Китае главную надежду связывают с вакциной, позволяющей остановить эпидемию в зародыше: в США Трамп требует начать вакцинацию до президентских выборов, а в России и Китае власти в срочном порядке одобрили несколько препаратов ("Спутник V", CoronaVac и некоторые другие) и рекомендовали их использование, несмотря на отсутствие проведенных в соответствии с обычными процедурами испытаний. Российская вакцина, как известно, стала первой в мире, официально зарегистрированной государством и запущенной в массовое производство.

Процесс "погони за вакциной" сейчас начинает напоминать соревнование сверхдержав за высадку на Луну или даже гонку вооружений времен холодной войны. Более 10 стран пытаются идти по российскому пути ускоренной регистрации вакцины; в США нет единой точки зрения; Китай в ближайшее время намеревается расширить массив клинических испытаний за счет пациентов в Африке (о том же самом говорили и российские специалисты). При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что вакцины, разработанные в развитых странах, будут прежде всего применены для нужд их собственного населения и лишь после насыщения внутреннего спроса будут продаваться на мировом рынке (иную позицию пока озвучил только Китай). Это лишь подогревает стремление основных игроков создать свой собственный препарат (к созданной ВОЗ вместе с норвежской НКО "Коалиция в поддержку контрэпидемических инноваций" организации COVID-19 Vac-cines Global Access проявили интерес 172 государства – но не США, Китай, Россия или Европейский союз).

Скорее всего, в ближайшее время многие страны – в рамках традиционных процедур или в обход таковых – одобрят созданные их специалистами вакцины против коронавируса. Главной задачей сегодня остается не допустить очередной паники, которая может привести к закрытию границ, новым карантинам и следующему параличу экономики, способному стать чуть ли не смертельным. Поэтому крайне вероятно, что многие страны, сейчас критикующие российский подход как поспешный и непроверенный, в той или иной степени повторят его в будущем (как это только что сделали, например, ОАЭ, "признавшие" китайскую вакцину). Собственно, именно с этого момента и начнется настоящее соревнование разных моделей лечения: будут мониториться результаты, расти очередь из стран, желающих получить новые препараты, усиливаться ценовая конкуренция. Конечно, в этой гонке будут победители и проигравшие – однако я бы на стал утверждать, что даже некоторая часть предлагаемых препаратов окажется профанацией или будет иметь больше негативных, чем положительных эффектов.

Основанием для такого предположения является уже отмеченный факт, что каждая страна-производитель начнет предоставлять вакцину собственным гражданам в приоритетном порядке – и власти ни одного из государств не заинтересованы ни в том, чтобы стать мишенью критики, если вакцина в итоге окажется не лекарством, а ядом, ни в том, чтобы разрушить свою экономику, если люди, привившись, отбросят все меры предосторожности и быстро вернутся к обычной жизни, порождая тем самым новую волну заражений.

Таким образом, нас ждет впечатляющее соревнование китайских, российских, американских и европейских медиков и фармацевтов – соревнование, в котором на кону стоит очень многое и результаты которого можно будет оценить на основе реальной динамики заболеваемости, которую не сможет скрыть никакая пропаганда.

Источник: Владислав Иноземцев / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора