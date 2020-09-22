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Депутаты предлагают изменить Избирательный кодекс Украины с учетом пандемии COVID-19

В Верховную Раду Украины внесен законопроект, который предлагает учесть особенности проведения выборов во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

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Местные выборы в Украине назначены на 25 октября
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября
Фото: EPA

В Верховную Раду 18 сентября поступил законопроект №4117 "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей организации подготовки и проведения выборов в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины особо опасных и опасных инфекционных заболеваний и совершенствования отдельных положений избирательного законодательства".

Авторы законопроекта – народные депутаты от фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, Алина Загоруйко, Андрей Клочко, а также член депутатской группы "Довіра" Павел Бакунец – считают, что принятие документа позволит создать условия для защиты права на безопасность, жизнь и здоровье избирателей в период пандемии.

Проект предусматривает:

  • в больницах, где лечатся больные COVID-9, избирательный участок должны создать не позднее чем за 10 дней до дня выборов;
  • в больницах члены избирательной комиссии используют дополнительные средства защиты (защитный щиток или очки, перчатки, а также защитную спецодежду);
  • запрещено находиться в местах для голосования без масок, которые не закрывают нос и рот;
  • в день голосования член комиссии должен спросить у всех, кто входит на участок, о наличии симптомов респираторных заболеваний и измерить температуру;
  • для избирателей с признаками респираторного заболевания и температурой более 37,2 градуса должна быть отдельная кабинка;
  • в день голосования с дистанцией в один метр избиратель должен снять маску, чтобы член комиссии мог его идентифицировать;
  • наблюдателям, представителям партий и членам избирательных комиссий запрещено входить в помещение, где будет проходить голосование, с температурой тела выше 37,2 градуса;
  • полномочия члена избирательной комиссии прекращаются досрочно, если у него подтвердили COVID-19;
  • если у врача есть информация о коронавирусе у члена участковой избирательной комиссии, он об этом должен сообщить комиссии;
  • представление о замене члена участковой избирательной комиссии, у которого обнаружили коронавирус, избирательная комиссия должна рассмотреть не позднее следующего дня, а в день голосования немедленно.
  • избиратели с коронавирусом или те, кого направили на самоизоляцию, могут голосовать по месту пребывания, для этого они должны подать соответствующее заявление и справку из больницы или от семейного врача;
  • три члена избирательной комиссии, которые представляют разных кандидатов, должны организовать голосование для избирателей с коронавирусом или тех, которые на самоизоляции;
  • члены комиссии, которые открывают переносные избирательные урны, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Статус законопроекта – предоставлен для ознакомления.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Верховная Рада, Украина, выборы, карантин, местные выборы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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