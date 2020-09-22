"Это не запасной аэродром". Степанов заявил, что не собирается в отставку в случае избрания в Одесский облсовет

Народный депутат от "Голоса" и экс-замглавы Одесской ОГА Соломия Бобровская не исключала, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов решил участвовать в местных выборах, так как "под отставку правительства ищет себе новое место". Степанов сказал, что считает себя непохожим на человека, который готовит "запасной аэродром".

Cтепанов: У меня нет мыслей переходить на другую работу Фото: Максим Степанов / Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не намерен уходить в отставку в случае, если его изберут депутатом Одесского областного совета. Об этом он заявил в интервью LB.ua, опубликованном 22 сентября.

"У меня нет мыслей переходить на другую работу. Это не запасной аэродром [на случай отставки]. Я думаю, что не произвожу впечатление человека, который готовит для себя запасной аэродром", – сказал он.

Степанов говорил, что намерен совмещать две должности в случае избрания. "Депутат облсовета не является тем лицом, которое не может занимать другую должность", – отметил он 21 сентября.

Степанов 16 сентября заявил о своем участии в местных выборах. По словам министра, он согласился возглавить список партии "Слуга народа" на выборах в Одесский облсовет.

Народный депутат от "Голоса" и экс-замглавы Одесской ОГА Соломия Бобровская 16 сентября, говоря о намерениях Степанова выдвигаться в облсовет, связала это с его возможным уходом с должности министра. "Как раз под отставку правительства все ищут себе новые места. Вот такие министерские избирательные букеты", – заявляла Бобровская.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Степанов – бывший директор ГП "Полиграфкомбинат Украина" (2011–2016) и экс-председатель Одесской облгосадминистрации (2017–2019). Министром здравоохранения его назначили 30 марта.