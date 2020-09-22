ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Это не запасной аэродром". Степанов заявил, что не собирается в отставку в случае избрания в Одесский облсовет

Народный депутат от "Голоса" и экс-замглавы Одесской ОГА Соломия Бобровская не исключала, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов решил участвовать в местных выборах, так как "под отставку правительства ищет себе новое место". Степанов сказал, что считает себя непохожим на человека, который готовит "запасной аэродром".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Cтепанов: У меня нет мыслей переходить на другую работу
Cтепанов: У меня нет мыслей переходить на другую работу
Фото: Максим Степанов / Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не намерен уходить в отставку в случае, если его изберут депутатом Одесского областного совета. Об этом он заявил в интервью LB.ua, опубликованном 22 сентября.

"У меня нет мыслей переходить на другую работу. Это не запасной аэродром [на случай отставки]. Я думаю, что не произвожу впечатление человека, который готовит для себя запасной аэродром", – сказал он.

Степанов говорил, что намерен совмещать две должности в случае избрания. "Депутат облсовета не является тем лицом, которое не может занимать другую должность", – отметил он 21 сентября.

Степанов 16 сентября заявил о своем участии в местных выборах. По словам министра, он согласился возглавить список партии "Слуга народа" на выборах в Одесский облсовет.

Народный депутат от "Голоса" и экс-замглавы Одесской ОГА Соломия Бобровская 16 сентября, говоря о намерениях Степанова выдвигаться в облсовет, связала это с его возможным уходом с должности министра. "Как раз под отставку правительства все ищут себе новые места. Вот такие министерские избирательные букеты", – заявляла Бобровская.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Степанов – бывший директор ГП "Полиграфкомбинат Украина" (2011–2016) и экс-председатель Одесской облгосадминистрации (2017–2019). Министром здравоохранения его назначили 30 марта.

Теги: Одесса, Одесская область, отставка, местные выборы, облсовет, Минздрав, Максим Степанов, Соломия Бобровская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это был шок для всех. Надо было принять решение – делать аборт или нет". Dzidzio рассказал, кому обязан появлением на свет
  "Это был шок для всех. Надо было принять решение – делать аборт или нет". Dzidzio рассказал, кому обязан появлением на свет
Могилевская позировала в черном платье с оголенными плечами
Могилевская позировала в черном платье с оголенными плечами
Лидер ТIK Бронюк баллотируется в Винницкий горсовет
Лидер ТIK Бронюк баллотируется в Винницкий горсовет
Жена Павлика призналась, что хочет отрезать часть тела
Жена Павлика призналась, что хочет отрезать часть тела
"Если не родишь – уйду". Кухар рассказала об ультиматуме супруга
"Если не родишь – уйду". Кухар рассказала об ультиматуме супруга
  "Папа". Валерия Гай Германика сняла фильм о своем отчиме
  "Папа". Валерия Гай Германика сняла фильм о своем отчиме
Режиссер "Чернобыля" Ренк посетил Чернобыльскую зону и рассказал, почему сериал снимали не только в Украине
Режиссер "Чернобыля" Ренк посетил Чернобыльскую зону и рассказал, почему сериал снимали не только в Украине
"Подними руки, малышка!" Ратаковски снялась топлес
"Подними руки, малышка!" Ратаковски снялась топлес
Руслана рассказала, как благодаря Карпатам превратить свое здоровье в капитал
Руслана рассказала, как благодаря Карпатам превратить свое здоровье в капитал
Убийца Леннона спустя 40 лет после преступления попросил прощения у Йоко Оно
Убийца Леннона спустя 40 лет после преступления попросил прощения у Йоко Оно
"Луи, люблю тебя". Кидман показала нового домашнего любимца
"Луи, люблю тебя". Кидман показала нового домашнего любимца
В Беларуси вынесли приговор избившему музыканта группы Trubetskoy
В Беларуси вынесли приговор избившему музыканта группы Trubetskoy
  "Хочется помацать". Ефросинина отреагировала на обнаженный торс участника "Танцев со звездами". Видео
  "Хочется помацать". Ефросинина отреагировала на обнаженный торс участника "Танцев со звездами". Видео
Фагот о карантине: Не вижу логики в действиях нынешней власти
Фагот о карантине: Не вижу логики в действиях нынешней власти
В альтернативной версии сериала "Друзья" главных героев сыграют афроамериканцы
В альтернативной версии сериала "Друзья" главных героев сыграют афроамериканцы
Вдова Паваротти вышла замуж
Вдова Паваротти вышла замуж
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
Ефросинина обнажила на видео грудь
Ефросинина обнажила на видео грудь
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
"Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
71-летняя Пугачева в короткой юбке позировала перед мужем
71-летняя Пугачева в короткой юбке позировала перед мужем
"Спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
"Спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
  "Мог поднять на меня то руку, то ногу". Бывшая невестка экс-генпрокурора России рассказала о домашнем насилии
"Мог поднять на меня то руку, то ногу". Бывшая невестка экс-генпрокурора России рассказала о домашнем насилии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS