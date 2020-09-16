Главу Минздрава намерены выдвинуть в списках "Слуги народа" на выборах в Одесской области – нардеп Бобровская

По данным нардепа от "Голоса" Соломии Бобровской, министра здравоохранения Максима Степанова партия "Слуга народа" разместит первым в списке на выборах в Одесский облсовет.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов будет в списке партии "Слуга народа" на местных выборах в Одесской области. Об этом 16 сентября в Facebook сообщила народный депутат от "Голоса" Соломия Бобровская.

"Не развалив до конца Минздрав, действующий министр здравоохранения Максим Степанов идет первым (!) номером в Одесский областной совет от "Слуги народа". Как раз под отставку правительства все ищут себе новые места. Вот такие министерские избирательные букеты", – написала она.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Степанов – бывший директор ГП "Полиграфкомбинат Украина" (2011–2016) и экс-председатель Одесской облгосадминистрации (2017–2019). Министром здравоохранения он был назначен 30 марта 2020 года. Предыдущий глава Минздрава Илья Емец пробыл на должности меньше месяца.

В мае парламентская фракция "Голос" призывала отправить министра здравоохранения в отставку. Народные депутаты заявили, что Минздрав под руководством Степанова провалил закупку защитных костюмов для медицинских работников, а также выступает за свертывание медицинской реформы.