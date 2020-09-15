Пальчевский заявил, что окончательно определился с участием в выборах мэра Киева

Бизнесмен Андрей Пальчевский пообещал в случае победы на выборах киевского городского головы ежегодно открывать новые станции метро.

Пальчевский: Я долго колебался, идти ли в мэры. Но, кажется, пришло время взять ответственность на себя Фото: palchevskyi.win

Бизнесмен Андрей Пальчевский 15 сентября объявил, что окончательно решил принять участие в выборах мэра Киева. Как сообщается на сайте Пальчевского, решение он принял во время встречи с жителями Оболонского района столицы.

"Я долго колебался, идти ли в мэры. Но, кажется, пришло время взять ответственность на себя. Сейчас я вижу, что нам удалось собрать команду профессионалов, которые могут сделать город успешным и удобным для жизни. Меня вдохновляет ваша поддержка. И поверьте, я ее очень ценю. Мы идем во власть, чтобы менять город. Для этого мы будем открывать новые станции метро – ежегодно. Новые детские сады – ежегодно. Новые развязки – ежегодно. Новые больницы – ежегодно. И это не фантазии", – заверил он.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

В соответствии с результатами исследования Социологической группы "Рейтинг", в первой пятерке кандидатов на пост мэра столицы – действующий городской голова Киева Виталий Кличко, шоумен Сергей Притула, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, Пальчевский и бывший глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов.