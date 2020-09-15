У Пальчевского есть бизнес в Москве, а его мэрскую кампанию ведет политтехнолог Столар – Bihus.info

Журналисты проекта Bihus.info выпустили расследование о бизнесмене и возможном кандидате в мэры Киева Андрее Пальчевском, в котором его связали с бизнесом в России и ОРДЛО, а также с политтехнологом Сергеем Влащенко, который оказывал такие же услуги нардепу от ОПЗЖ Вадиму Столяру.

В соцопросах Пальчевский – на втором месте в рейтинге кандидатов на пост мэра Киева Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Потенциальный кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский связан с бизнесом в Москве, а также с рейдерами в ОРДЛО и политтехнологом, который работал с членом парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадимом Столаром, утверждают журналисты проекта Bihus.info в расследовании, опубликованном 14 сентября.

По данным авторов сюжета, до 2010 года главный бизнес-актив Пальчевского в Украине – медицинская клиника Eurolab – была его совместной собственностью с бизнес-партнером из РФ Алексеем Кирилловым, но теперь клиника переписана на британскую фирму Eurolab Services LLP. Эта фирма принадлежит "глухому" офшору с Карибских островов Amerton Group Limited.

"Эта карибская офшорка кроме Пальчевского обслуживает исключительно российский бизнес и непростой. Например, компании Виталия Кочеткова. Это известный выходец из криминала, которого называют чуть ли не хозяином Урала", – утверждают журналисты.

В активах Amerton Group Limited они обнаружили и действующую компанию Пальчевского с офисом в Москве.

Один из документов Amerton Group Limited подписан бывшим юристом Eurolab Андреем Наумовым, который сейчас руководит благотворительным фондом Пальчевского, а также управляет двумя компаниями. Их руководители, по данным Bihus.info – жители Донецка Дмитрий Мурахвер и Павел Малик, и оба работают на судью Артура Емельянова.

"Эти три фамилии чаще всего упоминаются в историях рейдерских захватов при поддержке судебных решений".

Мурахвер, как утверждают авторы расследования, – владелец нескольких отелей в оккупированном Крыму и сети захваченных после оккупации Донбасса Россией продуктовых супермаркетов.

"Доверенный человек Пальчевского одновременно работает с Пальчевским и с группой одного из самых известных рейдеров в истории страны. Обслуживает в одном пакете Пальчевского и российский бизнес", – заявляют журналисты.

Столяра они называют главным спонсором избирательной кампании Пальчевского, а его политтехнологом – сына журналистики и телеведущей Наташи Влащенко – Сергея Влащенко. По данным расследователей, он почти каждый день приезжает к Пальчевскому домой, на лицу Шелковичную.

"Две недели наблюдали, как Пальчевский ведет свою предвыборную кампанию. Никак. За пределами телевизора нет никакой активности. Кажется, что партия Пальчевского – это такой огромный рекламный пузырь, потому что он постоянно сидит дома. Да, тут иногда бывают встречи, которые и показывают, кто этот пузырь для вас надувает", – рассказал автор проекта "Наші гроші" Денис Бигус.

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Видео: BIHUS info / YouTube

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Пальчевского также называют вероятным кандидатом в мэры Киева. Его включают в исследования электоральных симпатий киевлян, хотя сам он уклоняется от прямых ответов, будет ли баллотироваться.

По данным опроса, который с 24 июля по 2 августа проводил Центр Разумкова, наивысший рейтинг в столице у Кличко – за него готовы отдать свой голос 41,2% избирателей, которые намерены пойти на выборы и решили, за кого голосовать. На втором месте – Пальчевский (9,1%), на третьем – Попов (8,3%).