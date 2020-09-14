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Пальчевский заявил, что Гордон пойдет в мэры Киева, и поспорил с ведущим Мартиросяном на бутылку коньяка

Бизнесмен и политик Андрей Пальчевский в интервью ведущему телеканала "Украина 24" Тиграну Мартиросяну заявил, что на 100% убежден, что основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон станет одним из кандидатов на должность мэра Киева. Сам Гордон неоднократно заявлял, что ему неинтересно заниматься политикой и планов баллотироваться в мэры у него нет.

Мартиросян и Пальчевский из-за Гордона поспорили на бутылку коньяка
Мартиросян и Пальчевский из-за Гордона поспорили на бутылку коньяка 
Фото: НАШ / Facebook

Бизнесмен и политик Андрей Пальчевский убежден, что основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон будет баллотироваться в мэры Киева. Об этом он заявил 12 сентября в эфире телеканала "Украина 24" 

При это сам Гордон неоднократно заявлял, что не планирует баллотироваться в мэры. "Я не играю в эти игры больше... У меня большие проценты [поддержки] в Киеве. Мне все говорят: "А ты на мэра идешь?" Я отвечаю: "Нет". – "Так у тебя же проценты большие. Ты если объявишь, вообще эйфория будет". Я говорю: "Не иду, не хочу, мне это неинтересно", – сказал журналист в июне в интервью YouTube-каналу "Бегущий Банкир". 

"Гордон публично говорил, что он не пойдет в мэры Киева раз 50. Давайте посмотрим!" – заявил Пальчевский.

"Пойдет?" – переспросил ведущий Тигран Мартиросян.

"Конечно. 100%, – заявил Пальчевский. – Давайте поспорим на бутылку коньяка!". 

Мартиросян сказал, что "с удовольствием" соглашается, но собеседники не договорились, на какой именно коньяк спорят.

"Давайте раскроем нашему зрителю маленькую технологическую тайну выборов. Действующая власть всегда хочет сохранить свое положение, используя так называемых торпед. То есть все, кто претендуют на мэрскую, президентскую или любые другие избираемые должности, сбиваются за счет большого количества участников, – продолжил Пальчевский. – Всякие люди, у которых есть какой-то рейтинг, даже небольшой (вот как мы говорим о журналистах), отрывают от сильного кандидата – второго или третьего номера – какую-то часть [голосов], ослабляя его в борьбе... Абсолютно понятно, что если выходит, условно говоря, Гордон сейчас, он будет отбирать не у [мэра Киева Виталия] Кличко, а у того, кто претендует на место Кличко".

"У вас, например"?  уточнил ведущий.

"В том числе, да. В том числе", – ответил Пальчевский. 

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Должность мэра Киева с 2014 года занимает Кличко. Он заявлял о намерении баллотироваться на новый срок. 

Среди других известных кандидатов, которые планируют принять участие в выборах, – шоумен Сергей Притула, народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко, бывший народный депутат от "Свободы" Андрей Ильенко, бывший народный депутат и экс-руководитель Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, бывший народный депутат Борислав Береза, бывший глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов, депутат Киевсовета, предприниматель-ресторатор Сергей Гусовский.

Пальчевского также называют вероятным кандидатом в мэры Киева. Его включают в исследования электоральных симпатий киевлян, хотя сам он уклоняется от прямых ответов, будет ли баллотироваться.

По данным опроса, который с 24 июля по 2 августа проводил Центр Разумкова, наивысший рейтинг в столице у Кличко – за него готовы отдать свой голос 41,2% избирателей, которые намерены пойти на выборы и решили, за кого голосовать. На втором месте – Пальчевский (9,1%), на третьем – Попов (8,3%). 

Теги: Дмитрий Гордон, выборы, местные выборы, Андрей Пальчевский
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