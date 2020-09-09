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Рейтинг самых влиятельных киевлян возглавил Гордон

Самым влиятельным киевлянином журналиста, основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона считают 22,18% участников голосования на портале "Комментарии".

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Гордон стал победителем рейтинга с отрывом в 12,66 процентных пункта
Гордон стал победителем рейтинга с отрывом в 12,66 процентных пункта
Фото: Gordonua.com

Журналист, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон возглавил рейтинг влиятельных киевлян по версии портала "Комментарии". 

Кандидатуру журналиста поддержали 22,18% из числа проголосовавших. В первую пятерку, кроме Гордона, вошли: 

  • певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) – 9,52% голосов;
  • бизнесмен Игорь Суркис – 9,27% ;
  • тренер украинской сборной по футболу Андрей Шевченко – 7,64%;
  • бизнесмен и писатель Гарик Корогодский – 7,27%.

Журналисты в ходе работы над рейтингом составили расширенный список из 50 жителей столицы, который затем передали жюри. Каждый из 10 членов судейской коллегии отобрал всего 30 фамилий, достойных, по их мнению, включения в финальное голосование. При отборе кандидатов учитывали географический принцип – нужно было соблюдение одного из условий: 1) участник голосования родился в Киеве, 2) получил в столице образование и связал жизнь с городом. 

20 августа на сайте "Комментарии" стартовало финальное голосование, в котором принимали участие читатели портала. Оно длилось до 7 сентября. 

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт. В разные годы сотрудничал с "Вечерним Киевом", "Комсомольской правдой", "Молодою гвардією", "Киевскими ведомостями" и другими изданиями.

В июне 1995 года журналист начал издавать собственную газету – еженедельник "Бульвар" (с 2005 года она носит название "Бульвар Гордона"). С начала основания и до 2019 года Гордон был главным редактором издания, а в прошлом году покинул этот пост и передал издательство газеты ООО "Мега-пресс групп".

За свою творческую карьеру выпустил 55 книг и записал более 1000 интервью с известными политиками, артистами, поэтами, писателями, художниками, режиссерами, общественными деятелями, спортсменами. Записи интервью на YouTube-каналах журналиста набирают по несколько миллионов просмотров. 

В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

В 2014 году был избран депутатом Киевсовета, спустя два года добровольно сложил полномочия.

Сейчас Гордон развивает собственные YouTube-проекты – канал "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона". На первом у него 1,31 млн подписчиков, на втором – 1,26 млн. 

Теги: Киев, Дмитрий Гордон, рейтинг, Андрей Шевченко, Игорь Суркис, Гарик Корогодский, голосование, Алексей Потапенко
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