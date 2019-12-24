Гордон оставил пост главреда газеты "Бульвар Гордона" и стал главой наблюдательного совета сайта "ГОРДОН"

Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон решил сконцентрироваться на развитии своих YouTube-проектов и издании книг.

Гордон: Любимая наша газета продолжит выходить в свет и будет выпускаться тем же коллективом Фото: Gordonua.com

Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон покинул пост главного редактора газеты "Бульвар Гордона" и возглавил наблюдательный совет сайта "ГОРДОН". Об этом говорится в его заявлении, которое есть в распоряжении редакции "ГОРДОН".

"25 лет назад я основал и возглавил еженедельник "Бульвар Гордона", являющийся все эти годы флагманом украинской журналистики, самым массовым украинским изданием. Время, однако, не стоит не месте, и сегодня я хотел бы сосредоточиться на своих YouTube-каналах "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона", съемках телепрограмм и издании книг, поэтому принял решение оставить пост главного редактора еженедельника "Бульвар Гордон", – сказано в заявлении.

Гордон подчеркнул, что выпуск газеты продолжится. Новым главным редактором издания стал Роман Греба, Юлия Пятецкая осталась на должности заместителя главного редактора.

"Любимая наша газета продолжит выходить в свет, по-прежнему будет выпускаться тем же коллективом и состоять из моих и публикующихся на сайте "ГОРДОН" интервью", – отметил Гордон.

Газету "Бульвар Гордона" журналист основал в 1995 году, до 2005-го она носила название "Бульвар". Гордон был главным редактором газеты со дня ее выхода в свет. Тираж одного номера сейчас составляет 170 тыс. экземпляров.

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" журналист публикует интервью с известными людьми (сейчас там 659 тыс. подписчиков), а на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" выкладывает видео своих выступлений на телевизионных шоу, влоги на актуальные темы, общается с подписчиками в режиме прямых эфиров (на канал подписано 746 тыс. человек).