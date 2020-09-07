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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

"Крыша", Кобзон, первые деньги, многомиллионные кредиты, армия. Интервью Спивака с Гордоном. Трансляция

На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона вышло интервью, которое у него взял общественный деятель, политик, телеведущий Дмитрий Спивак. Программу записали 2 сентября. Во время интервью Гордон говорил о детстве, о том, как окончил школу в 15 лет, об учебе в строительном институте и приходе в журналистику, о судьбоносном интервью с футболистом Игорем Белановым, о кредите в $13 млн, об отношениях с российским певцом Иосифом Кобзоном и украинско-российским психотерапевтом Анатолием Кашпировским, нынешней ситуации в Украине, отношении к президенту Владимиру Зеленскому и российской агентуре в руководстве Украины.

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Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт. В разные годы сотрудничал с "Вечерним Киевом", "Комсомольской правдой", "Молодою гвардією", "Киевскими ведомостями" и другими изданиями.

В июне 1995 года журналист начал издавать собственную газету – еженедельник "Бульвар" (с 2005 года она носит название "Бульвар Гордона"). С начала основания и до 2019 года Гордон был главным редактором издания, а в прошлом году покинул этот пост и передал издательство газеты ООО "Мега-пресс групп". За свою творческую карьеру Гордон записал более 1000 интервью и выпустил 55 книг.

В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

В 2014 году был избран депутатом Киевсовета, спустя два года добровольно сложил полномочия.

Сейчас Гордон развивает собственные YouTube-проекты – канал "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона". На первом у него 1,31 млн подписчиков, на втором – 1,25 млн.

Теги: Дмитрий Гордон, Иосиф Кобзон, Анатолий Кашпировский, Владимир Зеленский, Игорь Беланов, Дмитрий Спивак
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