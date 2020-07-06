Гордон: Что людям, которые украли Крым и не поперхнулись, не подавились, стоит украсть чей-то интеллектуальный продукт? Да раз плюнуть

Гордон: Если вы нормальные люди, уважаете чужой труд, уважаете себя и живете в цивилизованном мире, а не мире воров, то вы должны указывать исходные данные Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил, что российский телеведущий Борис Корчевников регулярно воровал его интеллектуальный продукт.

"Есть такой ведущий, который работает на телеканале "Россия 1", молодой человек, 82-го года рождения, известный не только в РФ, но и за ее пределами. Его зовут Борис Корчевников. И я с полным правом и основанием хочу сказать о том, что этот человек является вором… Когда он на протяжении ряда лет вел программу "Прямой эфир", он использовал мои телевизионные программы, мои интервью", – сказал журналист.

При этом Корчевников не упоминал фамилию Гордона, используя его материалы, а логотип передачи "В гостях у Дмитрия Гордона" специально замазывали.

В частности, в программе Корчевникова использовались кадры из интервью Гордона с актером Михаилом Светиным.

Сверху – стоп-кадр программы Корчевникова, ниже – стоп-кадр оригинального интервью Гордона со Светиным. Скриншоты: Дмитрий Гордон / YouTube

Аналогичная ситуация произошла и с интервью Гордона, которое он взял у певицы Татьяны Булановой. По словам журналиста, сотрудники "России 1" даже в титрах к передаче не упомянули, что использовали его материалы.

"Таких примеров на самом деле много. В программе, посвященной [балерине] Анастасии Волочковой, Борис Корчевников уже до такой степени обнаглел, что сказал: "А вот что в интервью мне (!) сказала Анастасия Волочкова". Это верх цинизма и наглости, – отметил Гордон.

Как подчеркнул украинский журналист, вскоре по следам Корчевникова пошел ряд других российских телеведущих центральных телеканалов РФ.

"Они просто не считают своим долгом сказать, что ту или иную программу, которую они используют, сделал я… На российском телевидении есть всего один порядочный человек, который всегда указывает, если использует мои интервью, кто их сделал. Это [телеведущий] Андрей Малахов", – сказал Гордон.

Он запретил без спроса использовать свои интервью российским телепередачам.

"Что людям, которые украли Крым и не поперхнулись, не подавились, стоит украсть чей-то интеллектуальный продукт? Да раз плюнуть. Что они с успехом и делают. Хочу сказать, что отныне я запрещаю всем российским телепрограммам использовать мои интервью без того, чтобы называть имя и фамилию человека, который их сделал", – заявил журналист.

Контент, который с использованием чужих материалов выпускают российские программы, он считает "клоунским".

"Я это говорю не потому, что я потратил на эти интервью собственные деньги – и немалые. Не потому, что многим из героев своих интервью платил за съемки. А потому, что это интеллектуальный продукт. И если вы нормальные люди, уважаете чужой труд, уважаете себя и живете в цивилизованном мире, а не мире воров, то вы должны указывать исходные данные. А не воровски замазывать чужие логотипы, увеличивать планы и делать клоунский продукт", – отметил основатель издания "ГОРДОН".

По словам Гордона, его адвокат в Москве подготовил все необходимые материалы, чтобы привлечь Корчевникова к ответственности в российском суде. При этом подготовку к суду украинский журналист начал после того, как позвонил Корчевникову.

"Я сказал: "Борис, вас беспокоит Дмитрий Гордон из Киева. Вы используете в своих программах мои интервью, не спросив у меня, не назвав меня, замазывая мои логотипы, увеличивая планы, издеваясь над моей работой. Неужели вы не понимаете, что это плохо и порочно". Борис Корчевников сказал: "Ой, вы знаете, я должен поговорить со своим руководством". Я его попросил: "Борис, вы поговорите с руководством и обязательно меня наберите, потому что я хочу подать на вас в суд". Корчевников не набрал меня, не перезвонил. Он больше не брал трубку, не отвечал на мои звонки. Ну, если не хочет – что ж я могу сделать? Поэтому я решил проучить его в суде", – заявил украинский журналист.

В то же время Гордон подчеркнул, что Корчевников перенес онкологическое заболевание – опухоль мозга. В связи с этим украинский журналист принял решение не преследовать его в суде.

Гордон на камеру разорвал подготовленные его московским адвокатом материалы и заявил, что больше не имеет к Корчевникову никаких претензий.

"На этом вопрос с Борисом Корчевниковым у меня закрыт. Передаю привет его совести и его начальству", – резюмировал Гордон.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

В апреле 2017 года Корчевников, который вел на канале "Россия 1" ток-шоу "Прямой эфир", сообщил о переходе на православный телеканал "Спас".