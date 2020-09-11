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ПОЛИТИКА

Главред "Украинской правды" Мусаева об интервью с Пальчевским: Говорил мне, что я по-узбекски на него смотрю

Десять лет назад украинский бизнесмен и политик Андрей Пальчевский в интервью журналистке Севгиль Мусаевой комментировал ее внешность и национальность. Об этом главред "Украинской правды" рассказала в связи с недавним инцидентом в ходе интервью политика "ВВС Україна".

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Мусаева: Когда я сказала Пальчевскому, что крымская татарка, он заявил, что татары устроили в Кафе самый большой невольничий рынок в Европе
Мусаева: Когда я сказала Пальчевскому, что крымская татарка, он заявил, что татары устроили в Кафе самый большой невольничий рынок в Европе
Фото: Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva / Facebook

После интервью бизнесмена, политика и телеведущего Андрея Пальчевского журналистам "ВВС Україна" главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева на своей странице в Facebook рассказала о своем опыте общения с ним. 

"Пересмотрела интервью Пальчевского ВВС. И вспомнила о своем забавном опыте. Год 2010, Пальчевский – заместитель министра спорта, всплывает скандал о российском паспорте. Мы с [журналистом] Алексеем Бойко приходим на интервью и с порога Пальчевский отвешивает комментарий по поводу нашей с Лешей узкоглазости. Я начинаю задавать вопросы о гражданстве и Пальчевский взрывается. Сначала говорит мне, что я по-узбекски на него смотрю, а когда я говорю, что я вообще-то крымская татарка делает комментарий о том, что татары устроили в Кафе самый большой невольничий рынок в Европе", – рассказала Мусаева.

Она отметила, что интервью было записано, однако потом Пальчевский отказался его согласовывать.

"Мы его все равно опубликовали. Через пару недель Пальчевского уволили", – добавила журналистка. 

https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/10221286470567824

Пальчевский обвинил журналистку "ВВС Україна" Диану Курышко в неточном цитировании его слов. В ходе интервью журналистка упомянула сказанную Пальчевским фразу о "воссоединении" украинского и российского народов. "Чем больше и грубее вы будете ругать Украину, тем дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения", – говорил политик 22 марта 2019 года в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" пропагандистке Ольге Скабеевой. В интервью "ВВС Україна" он заявил, что не употреблял слово "воссоединение". "Если ваша цитата ложная, вы целуете подол своего платья и говорите: "Простите за ложь", – сказал Пальчевский Курышко.

Теги: Севгиль Мусаева, политика, журналисты, интервью, Андрей Пальчевский
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