Волонтер Синицын заявил, что "синий" Пальчевский "лез драться" к нему

По словам волонтера Романа Синицына, телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский назвал его "свиньей" в ответ на замечание.

Украинский волонтер Роман Синицын заявил в Facebook, что 11 августа в Киеве встретил бизнесмена, телеведущего и предполагаемого кандидата в мэры столицы Андрея Пальчевского.

"Встретили "синего" Пальчевского на [Ярославом Валу]. Сказали, что он [русня]. Лез драться, некрасиво себя вел, говорил, что мы понаехавшие. Нормальный кандидат", – написал он.

Позже Синицын обнародовал короткое видео общения с телеведущим и написал, что "гражданин, похожий на Пальчевского", вел себя нагло и "лез к людям".

"Мы сделали ему замечание, добавив известный тезис, что он русня. Гражданин решил вступить в дискуссию и приполз за наш столик. Назвал меня свиньей, присутствующих – понаехавшими и хотел устроить драку. Тогда мы попросили на понятном для гражданина языке исчезнуть. Он послушался и исчез. К сожалению, видео включили уже на финальной стадии переговоров", – описал он ситуацию.

На видео присутствует нецензурная лексика.