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Муж писательницы Ницой заявил, что Пальчевский не пришел к нему на "мужской разговор", который сам анонсировал

25 июля бизнесмен и потенциальный кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский высказал недовольство вопросом, который ему задал директор Центра стратегических разработок и муж украинской писательницы Ларисы Ницой Андрей Ницой. После этого Ницой сказал, что будет ждать Пальчевского в сквере имени Василия Слипака 1 августа, но, по его словам, Пальчевский не явился на встречу.

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Ницой: Без ответа вопрос о Ларисе Ницой я не оставлю. Что я с ней сделал спросил меня этот медведчуковский телеведущий. Я создал условия, чтобы она сделала себя сама
Ницой: Без ответа вопрос о Ларисе Ницой я не оставлю. Что я с ней сделал – спросил меня этот медведчуковский телеведущий. Я создал условия, чтобы она сделала себя сама
Фото: Андрій Ніцой / Facebook

Бизнесмен, телеведущий и потенциальный кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский 1 августа не пришел на встречу к директору Центра стратегических разработок, супругу украинской писательницы Ларисы Ницой Андрею Ницою после того, как в прямом эфире "с жирной ухмылочкой вызывал его на мужской разговор". Об этом Ницой сообщил в своем Facebook. 

25 июля супруг писательницы пригласил Пальчевского встретиться в сквере имени Василия Слипака на Андреевском спуске после его высказывания в адрес Ницоя и его жены в эфире канала "Украина 24"

В ходе программы показали сюжет, в котором корреспондент канала на одной из киевских улиц попросил Ницоя задать вопрос Пальчевскому. Тот спросил: "Чем он заслужил быть кандидатом на должность городского головы столицы Украины?"

Пальчевский ответил: "Люди, которые задают такие вопросы... все-таки этот человек был взрослый и если бы мы встречались один на один, я бы обратился и сказал: "Ты понимаешь, что ты говоришь? По-мужски?"

Он отметил, что не расслышал имени человека, который задавал вопрос. Когда ведущий программы сообщил, что речь идет о Ницое, Пальчевский сказал: "Можно, я задам ему вопрос? Андрей, а что вы сделали с Ларисой?"

https://www.facebook.com/andrii.nitsoi/posts/2001120663351975

В своем Facebook супруг писательницы сообщил, что считает некорректным такой вопрос, но готов дать на него ответ. Он отметил, что будет ждать Пальчевского в сквере имени Василия Слипака 1 августа в 12.00. 

Однако, как позже сообщил Ницой, телеведущий не приехал. 

"Это же не в студии языком трепать прошопопало под охраной телохранителей. Но без ответа вопрос о Ларисе Ницой я не оставлю. Что я с ней сделал – спросил меня этот медведчуковский телеведущий. Я создал условия, чтобы она сделала себя сама", – резюмировал Ницой. 

https://www.facebook.com/andrii.nitsoi/videos/2008873572576684/

Теги: телеведущий, Лариса Ницой, Андрей Пальчевский, встреча
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