На выборах мэра Киева большинство избирателей готовы поддержать Кличко – опрос

На выборах мэра Киева большинство избирателей готовы поддержать действующего градоначальника Виталия Кличко. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 14 июля.
Отмечается, что Кличко поддержат 36% опрошенных. При этом из тех, кто пойдет на выборы и определился с кандидатом, за действующего мэра украинской столицы готовы проголосовать 44% респондентов.
На втором месте бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский – 9% и 11% соответственно. За ним идут главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (8% и 6%), экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко (4% и 5%), экс-мэр Киева Александр Омельченко (4% и 4%) и телеведущий Сергей Притула (4% и 4%).
Исследование проводилось с 20-го июня по 2 июля в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 человек в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.
Кличко является мэром Киева с июня 2014 года. Он сообщал о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.