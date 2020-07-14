На выборах мэра Киева большинство избирателей готовы поддержать Кличко – опрос

44% киевлян из тех, кто пойдет на выборы мэра Киева и определился с кандидатом, проголосуют за действующего градоначальника Виталия Кличко. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 14 июля.

На выборах мэра Киева большинство избирателей готовы поддержать действующего градоначальника Виталия Кличко. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 14 июля.

Отмечается, что Кличко поддержат 36% опрошенных. При этом из тех, кто пойдет на выборы и определился с кандидатом, за действующего мэра украинской столицы готовы проголосовать 44% респондентов.

На втором месте бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский – 9% и 11% соответственно. За ним идут главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (8% и 6%), экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко (4% и 5%), экс-мэр Киева Александр Омельченко (4% и 4%) и телеведущий Сергей Притула (4% и 4%).

Исследование проводилось с 20-го июня по 2 июля в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 человек в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.

Кличко является мэром Киева с июня 2014 года. Он сообщал о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.