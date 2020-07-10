Вместо "#досить шастать" – "#шастай обережно". Кличко обновил принт на маске

Мэр Киева Виталий Кличко сфотографировался в защитной маске черного цвета с новым принтом, обратив таким образом внимание на необходимость продолжать соблюдать меры безопасности даже после ослабления карантина.

Кличко: Карантин уже не такой строгий Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр украинской столицы Виталий Кличко на своей странице в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен в маске с новым принтом "#шастай обережно".

"Карантин уже не такой строгий, но это не значит, что можно забыть о правилах безопасности", – подписал он фото.

2 апреля на брифинг, посвященный ситуации с коронавирусом в Киеве, Кличко пришел с защитной маской с надписью "#досить шастать".

В конце мая Кличко появился в маске с принтом "#бережіть себе", анонсировав постепенное ослабление карантина.

По состоянию на 10 июля в Украине количество жителей, у которых выявили коронавирус составило 52 043. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1345 человек, вылечилось 24 800. 25 898 человек продолжают болеть. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С 22 июня столичным кафе и ресторанам разрешили пускать гостей внутрь.

6 июля в Киеве комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22.00.