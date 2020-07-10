Вместо "#досить шастать" – "#шастай обережно". Кличко обновил принт на маске

Мэр украинской столицы Виталий Кличко на своей странице в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен в маске с новым принтом "#шастай обережно".
"Карантин уже не такой строгий, но это не значит, что можно забыть о правилах безопасности", – подписал он фото.
2 апреля на брифинг, посвященный ситуации с коронавирусом в Киеве, Кличко пришел с защитной маской с надписью "#досить шастать".
В конце мая Кличко появился в маске с принтом "#бережіть себе", анонсировав постепенное ослабление карантина.
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Друзі! Ми поступово послаблюємо обмеження. Спостерігаємо, як в цій ситуації буде розповсюджуватися вірус. Головне - щоб послаблення не призвели до нової хвилі захворюваності. Якщо кількість хворих на коронавірус буде збільшуватися, в нас є алгоритм дій. Київ визначив умови, за яких місту доведеться повернутися до карантинних обмежень: * Якщо загальна кількість нових випадків COVID-19 за останніх 7 днів становитиме більше, ніж 24 особи на 100 тисяч населення * Якщо завантаженість ліжок у медзакладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком коронавірусу, буде понад 75% * Уряд визначив показники, за якими можна запроваджувати послаблення. Ми ж – розробили алгоритм, за яким, у разі погіршення епідеміологічної ситуації, місто вживає заходів. І може посилювати обмеження, щоб упередити стрімке розповсюдження вірусу. * Тому ще раз звертаюся до всіх: давайте разом не допустимо повернення до карантину! Давайте дотримуватися правил безпеки - не нехтувати масками, рукавичками, соціальною дистанцією, уважно ставитися до свого здоров’я! Це – нескладно і дуже необхідно.
По состоянию на 10 июля в Украине количество жителей, у которых выявили коронавирус составило 52 043. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1345 человек, вылечилось 24 800. 25 898 человек продолжают болеть. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.
С 22 июня столичным кафе и ресторанам разрешили пускать гостей внутрь.
6 июля в Киеве комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22.00.