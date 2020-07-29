Наумович о предвыборных "рейтингах": Пальчевский продавал COVID-тесты по €500 и может себе позволить любую предвыборную кампанию

Написанный "на коленке" опрос пошел по СМИ с сенсационными заголовками о том, что бизнесмен и потенциальный кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский догнал по рейтингу нынешнего мэра Виталия Кличко, пишет блогер Сергей Наумович.

Пальчевский продавал COVID-тесты по 500 евро (имеет право) и теперь может себе позволить любую предвыборную кампанию – Наумович Фото: Андрей Пальчевский / Facebook

Потенциальный кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский в рейтинге социологической службы "Интер-акция" получил 22,7% электоральной поддержки, это вдвое больше, чем он имеет в остальных рейтингах, пишет в Facebook блогер Сергей Наумович.

"Некая социологическая служба "Интер-акция" нарисовала ему 22,7% электоральной поддержки (см. скриншот). Реально смешно. Написанный на коленке опрос пошел по СМИ с сенсационными заголовками "Пальчевский догнал Кличко", включилась Facebook-реклама", – пишет блогер.

В соцопросе Центра Разумкова, опубликованном 14 июля, рейтинг Пальчевского – 9% среди всех опрошенных и 11% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим кандидатом.

"Центр Разумкова в представлении не нуждается, а вот на сайте "Интер-акции" в разделе "новини" с осени прошлого года имеем новости только о том, как "Пальчевский догоняет Кличко". А-ха-ха) А в разделе "співпраця" они про себя пишут, что являются не социологической службой, а "Ми – правильні лобісти!". Тщательнее надо, ребята, как говорил классик", – заявил Наумович.

Он добавил, что, вероятно, Пальчевский заработал на продаже тестов для определения коронавируса.

"Пальчевский ("Евролаб") имел шикарный гешефт во время COVID-паники в марте – апреле, продавая COVID-тесты по 500 евро (имеет право), и теперь может себе позволить любую предвыборную кампанию, судя по всему. Так что ждем в ближайшем будущем цифры в районе 146% поддержки. В любом случае — интересно, согласитесь", – резюмировал блогер.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.