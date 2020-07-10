Пальчевский: Никому из олигархов или политиков не обязан своей карьерой. Могу даже послать к чертовой матери

Бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский заявил, что в своей партии хочет собрать людей, которые не опустили руки и не потеряли надежду, "настоящих борцов за правду".

Андрей Пальчевский: Я общался с Ричардом Брэнсоном, Маргарет Тетчер. Общаясь с ними, понимаешь, почему их страны процветают Фото: apostrophe.ua

Никто из олигархов или политиков не влиял на карьеру бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского, об этом он сам заявил в интервью изданию "Апостроф".

"Я ничего не боюсь. Люблю говорить правду и не могу молчать. У меня в характеристике даже было записано: "Болезненно реагирует на несправедливость". Будучи в своем возрасте и положении, я достаточно независим, чтобы говорить правду. Ни в каких схемах не находился. Никому из олигархов или политиков не обязан своей карьерой. Могу даже послать к чертовой матери и периодически посылаю. Понимаете, будучи предпринимателем, я общался с [американским миллиардером, основателем корпорации Virgin] Ричардом Брэнсоном, [премьер-министром Великобритании] Маргарет Тетчер. Это люди большого масштаба планирования. Общаясь с ними, понимаешь, почему их страны процветают", – сказал Пальчевский.

Политик добавил, что в США и Великобритании при власти государственные деятели, а в Украине – политики, с которыми он не имеет ничего общего.

"Моя политическая команда в процессе создания. В "Перемозі Пальчевського" нет "любих друзів", кумовей и прочих кавээнщиков. Мне в команду нужны люди, которые проявили себя в практическом решении вопросов. Создал бизнес? Умеешь организовывать людей? Умеешь обучать? Пожалуйста. А вот "заробитчанам" и "крысам", которые используют языковой вопрос для прикрытия делишек, здесь не место. Моя задача – объединить людей, которые не опустили руки и не потеряли надежду. Настоящих борцов за правду. Серьезных и опытных людей с молодыми сердцами и зрелыми умами, в отличие от тех, кто сегодня попал во власть", – заявил Пальчевский.

Он объяснил, что в развитом мире основатели успешных проектов выносят свои имена в названия и таким образом показывают, что своим именем "несут ответственность и гарантируют качество".