ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Пальчевский – журналистке BBC: Если ваша цитата ложная, вы целуете подол своего платья и говорите: "Простите за ложь". Видео

Бизнесмен, политик и телеведущий Андрей Пальчевский обвинил журналистку "ВВС Україна" Диану Курышко в неточном цитировании его слов. Как видно на видео, обнародованном радиостанцией, в ходе интервью журналистка спросила Пальчевского о его участии в эфирах российских пропагандистских программ. Она упомянула сказанную Пальчевским фразу о "воссоединении" украинского и российского народов. "Чем больше и грубее вы будете ругать Украину, тем дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения", – говорил политик 22 марта 2019 года в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" пропагандистке Ольге Скабеевой. В интервью "ВВС Україна" он заявил, что не употреблял слово "воссоединение".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Пальчевский: "Слово "воссоединение" было? Нет. Я же не идиот"
Пальчевский: "Слово "воссоединение" было? Нет. Я же не идиот"
Скриншот: BBC News Ukrainian / Facebook

"Я прошел 90-е годы и я фильтрую базар, я таких глупостей о воссоединении не мог сказать. Ройтесь, найдите. Хотя, если вы считаете, что славянские народы должны быть разъединены, то это ваше личное мнение, а если от имени вашей радиостанции, то я против. Я – за то, чтобы братские в прошлом народы находили язык взаимопонимания на экономическом уровне, на уровне отсутствия агрессии, на уровне человеческом", – сказал Пальчевский. 

Он говорил, что цитата неточная, хотя Курышко настаивала на обратном.

Затем журналистка сказала Пальчевскому: "Если цитата неправдивая – я приношу извинения. Если правдива, – что делаете вы?". 

"Я принимаю извинения. Ничего [не делаю]", – ответил он. 

Курышко возразила: "Вы несколько раз меня обвинили, глядя в глаза, и не будете делать ничего?". 

"Вы сказали "возз'єднання", что по-русски – "воссоединение". Когда вы мне найдете слово "воссоединение", вы приедете на вторую часть [интервью], прийдете ко мне, поцелуете подол своего платья и скажете "Простите за ложь". Я скажу: "Прощаю", – ответил Пальчевский. 

Он добавил, что в случае, если цитата правдива, он сделает то же. 

"Слово "воссоединение" было? Нет. Я же не идиот", – резюмировал телеведущий. 

В ролике журналисты несколько раз показали отрывок программы "60 минут", где звучит цитата, которую ставил под сомнение Пальчевский. 

"ВВС Україна" отмечает, что дискуссия продолжилась и после записи интервью. "После окончания разговора съемочная группа провела в квартире Пальчевского, где проходила запись, несколько незапланированных минут: хозяин квартиры стоял в дверях и настаивал, что ему должны немедленно продемонстрировать его точную цитату, утверждая, что "ему стыдно, что на ВВС работают такие журналисты", – сказано в материале.

Журналисты отмечают, что решили взять у Пальчевского интервью, так как его называют вероятным кандидатом в мэры Киева. Телеведущего включают в исследования электоральных симпатий киевлян. Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в период с 31 августа по 1 сентября, партию "Перемога Пальчевського" поддерживают 6,9% избирателей столицы (политсила занимает четвертое место в рейтинге столичных партий). Опрос, проведенный центром Разумкова в период с 24 июля по 2 августа, показывает, что за самого Пальчевского готовы проголосовать 9,1% киевлян, он находится на втором месте рейтинга. Пока политик не объявлял о намерении баллотироваться в мэры. 

видео

Видео: BBC News Ukrainian / Facebook
Теги: пропаганда, журналисты, телеведущий, интервью, Андрей Пальчевский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Димопулос за кулисами "Танцев со звездами" танцевала с Арзуманяном и поцеловала его. Видео
Димопулос за кулисами "Танцев со звездами" танцевала с Арзуманяном и поцеловала его. Видео
"Антитіла" позировали на пешеходном переходе в стиле The Beatles. Фото
"Антитіла" позировали на пешеходном переходе в стиле The Beatles. Фото
  "2067: Петля времени". Вышел трейлер фильма с Коди Смит-Макфи. Видео
  "2067: Петля времени". Вышел трейлер фильма с Коди Смит-Макфи. Видео
"Вся планета против". Глюк'oZу осудили за подарки дочери
"Вся планета против". Глюк'oZу осудили за подарки дочери
Квиткова рассказала о последствиях аварии, в которую попала в конце лета
Квиткова рассказала о последствиях аварии, в которую попала в конце лета
Винник позировал, обнимая Шоптенко. Фото
Винник позировал, обнимая Шоптенко. Фото
Тодоренко рассказала, кто занимается воспитанием сына, пока они с мужем работают
Тодоренко рассказала, кто занимается воспитанием сына, пока они с мужем работают
Меладзе предстанет перед судом
Меладзе предстанет перед судом
  Королева рассказала об отношениях с экс-мужем Николаевым
  Королева рассказала об отношениях с экс-мужем Николаевым
"Шикардос". Никитюк показала "бесконечные" ноги
"Шикардос". Никитюк показала "бесконечные" ноги
21-летний сын Билык: Мы с Алисой обручены
21-летний сын Билык: Мы с Алисой обручены
  "Не молчите!" alyona alyona сняла в новом клипе журналистку Луговую, которая была избита в поезде. Видео
  "Не молчите!" alyona alyona сняла в новом клипе журналистку Луговую, которая была избита в поезде. Видео
  "Алла Борисовна выглядит не по годам суперски", "Аль Пачино напоминает". Пугачева появилась в шоу своего мужа
  "Алла Борисовна выглядит не по годам суперски", "Аль Пачино напоминает". Пугачева появилась в шоу своего мужа
Шовковский завел дома львенка со скверным характером. Фото
Шовковский завел дома львенка со скверным характером. Фото
"Это мотивирует". Участник шоу "Танцы со звездами" Цимбалюк пожаловался на отсутствие выходных
"Это мотивирует". Участник шоу "Танцы со звездами" Цимбалюк пожаловался на отсутствие выходных
"Красотка Лулу". Супруг Рики Мартина показал годовалую дочь
"Красотка Лулу". Супруг Рики Мартина показал годовалую дочь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS