Пальчевский – журналистке BBC: Если ваша цитата ложная, вы целуете подол своего платья и говорите: "Простите за ложь". Видео

Пальчевский: "Слово "воссоединение" было? Нет. Я же не идиот" Скриншот: BBC News Ukrainian / Facebook

"Я прошел 90-е годы и я фильтрую базар, я таких глупостей о воссоединении не мог сказать. Ройтесь, найдите. Хотя, если вы считаете, что славянские народы должны быть разъединены, то это ваше личное мнение, а если от имени вашей радиостанции, то я против. Я – за то, чтобы братские в прошлом народы находили язык взаимопонимания на экономическом уровне, на уровне отсутствия агрессии, на уровне человеческом", – сказал Пальчевский.

Он говорил, что цитата неточная, хотя Курышко настаивала на обратном.

Затем журналистка сказала Пальчевскому: "Если цитата неправдивая – я приношу извинения. Если правдива, – что делаете вы?".

"Я принимаю извинения. Ничего [не делаю]", – ответил он.

Курышко возразила: "Вы несколько раз меня обвинили, глядя в глаза, и не будете делать ничего?".

"Вы сказали "возз'єднання", что по-русски – "воссоединение". Когда вы мне найдете слово "воссоединение", вы приедете на вторую часть [интервью], прийдете ко мне, поцелуете подол своего платья и скажете "Простите за ложь". Я скажу: "Прощаю", – ответил Пальчевский.

Он добавил, что в случае, если цитата правдива, он сделает то же.

"Слово "воссоединение" было? Нет. Я же не идиот", – резюмировал телеведущий.

В ролике журналисты несколько раз показали отрывок программы "60 минут", где звучит цитата, которую ставил под сомнение Пальчевский.

"ВВС Україна" отмечает, что дискуссия продолжилась и после записи интервью. "После окончания разговора съемочная группа провела в квартире Пальчевского, где проходила запись, несколько незапланированных минут: хозяин квартиры стоял в дверях и настаивал, что ему должны немедленно продемонстрировать его точную цитату, утверждая, что "ему стыдно, что на ВВС работают такие журналисты", – сказано в материале.

Журналисты отмечают, что решили взять у Пальчевского интервью, так как его называют вероятным кандидатом в мэры Киева. Телеведущего включают в исследования электоральных симпатий киевлян. Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в период с 31 августа по 1 сентября, партию "Перемога Пальчевського" поддерживают 6,9% избирателей столицы (политсила занимает четвертое место в рейтинге столичных партий). Опрос, проведенный центром Разумкова в период с 24 июля по 2 августа, показывает, что за самого Пальчевского готовы проголосовать 9,1% киевлян, он находится на втором месте рейтинга. Пока политик не объявлял о намерении баллотироваться в мэры.