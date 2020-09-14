Пальчевский: Зеленский – мягкотелый. Он совершил фатальную ошибку, назначив Богдана и Баканова. В СБУ надо было ставить профессионала

Бизнесмен и политик Андрей Пальчевский прогнозирует, что политическая жизнь президента Украины Владимира Зеленского будет короткой из-за ряда ошибок, которые тот допустил. У граждан было ожидание, что после избрания главой государства Зеленский приведет к власти умных людей и станет "синтетическим президентом", но вместо этого он назначил Андрея Богдана руководителем Офиса президента, а Ивана Баканова – главой Службы безопасности Украины, отметил Пальчевский.

Пальчевский: Президент будет ходить, как девочка-фиалочка, и делать вид, что "я вообще ни при чем"? Фото: palchevskyi.win

Бизнесмен и политик Андрей Пальчевский в эфире телеканала "Украина 24" 12 сентября заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского "мягкотелым" из-за его реакции на различные вызовы.

Во время интервью ведущему Тиграну Мартиросяну он упомянул историю с задержанием наемников российской частной военной компании "Вагнер" в Беларуси и возможную причастность украинских спецслужб к спецоперации. Пальчевский отметил, что публичной эту историю в Украине сделал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, и возмутился ответом президента на разоблачения.

"Против президента страны и его окружения, особенно руководителя Офиса президента, выходит человек и заявляет: "Они сдали интерес Украины". У меня была короткая возможность, подчеркиваю – короткая, задать руководителю офиса Андрею Борисовичу Ермаку вопрос: "Как это случилось?" На что он мне ответил. "Во-первых, – сказал Ермак, – у нас даже не было документов никаких, юридической подоплеки для задержания этих людей. Это я начал готовить эти документы. Во-вторых, вам не кажется вся эта история странной?" Планировалось украинскими спецслужбами поднять в воздух самолет... Это почти нереально! Они хотели поднять самолет, потом сослаться на болезнь кого-то из них [находящихся на борту] и залететь в Украину. [То есть] в Украину, на украинскую территорию. Кто такой Бутусов, чтобы рассказывать нам про операции подобного рода?" – сказал Пальчевский.

Он считает, что "это очень большое чудо", что "какой-то Бутусов" был в курсе спецоперации украинской разведки, и предположил, что публикация данной информации була "просто проплаченной акцией".

"Как бы партия войны начинает сейчас раскалывать и без того пошатнувшееся положение "зеленых"... А Владимир Зеленский в это время дает, как было написано на одном из сайтов, заднюю по решению насущных задач: допустим, по допуску так называемых проверяющих со стороны "ДНР" [для инспекции украинских позиций вблизи Шумов Донецкой области]. И тот же Бутусов пишет, что они должны были быть застрелены. Вы читали это или нет? У меня вопрос: Бутусов у нас решает, кто должен быть застрелен на нашей территории? Может, его выбрали президентом страны?" – сказал Пальчевский.

Он считает, что руководству государства "пропускать такие вещи нельзя".

"Я называют президента Зеленского "мягкотелым"... Когда-то актриса Снежана Егорова, услышав это, перезвонила и сказала: "Ты не можешь это говорить... Это самое большое оскорбление для мужчины". Может быть. И для президента тоже. Но я это делаю специально, чтобы помахать красной тряпкой: нельзя пропускать такие вещи, это бросает тень на весь аппарат. Там и так, в этом аппарате, не все слава богу. Я имею в виду Офис президента", – отметил политик.

По его мнению, выход интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Богданом "абсолютно связан" с историей с вагнеровцами. Он раскритиковал публикацию этого интервью и назвал назначение Богдана руководителем Офиса президента "фатальной ошибкой" Зеленского.

"Он начинает доставать грязное постельное белье и помахивать им... Где президент выходит слабым, извините, глупым... Нельзя о президентах отзываться... Хотя я сам, вы знаете, могу заехать по президенту Зеленскому так, что мало не покажется", – сказал политик.

Ведущий отметил, что Пальчевский сам называет президента мягкотелым, почему тогда главу государства нельзя критиковать другим.

"Нельзя [так] называть людям, которые были рядом... Понимаете? Если он тебе кажется глупым или не готовым, встань и скажи ему: "Владимир Александрович Зеленский, дорогой наш, вы не готовы и я не готов обслуживать вашу безумную команду". У Зеленского суперпроблема с командой. Мне много писали сюда, на телефон, и пишут до сих пор: "Андрей Иванович, помогите президенту". Еще когда люди надеялись, что что-то будет (сейчас надежды уже нет). "Помогите, вместо критики дайте..." Мы организовали целое движение второго мнения... Естественно, никто не слушает. Естественно, Владимир Александрович совершил фатальную ошибку, поставив туда Богдана и поставив туда 35 человек из "Квартала". В том числе (это уже совсем шутка, как говорят в "Квартале", [она] не зашла) поставив Ивана Баканова руководителем главного органа безопасности Украины. Надо было туда ставить профессионала", – отметил Пальчевский.

Он считает, что политическая жизнь Зеленского будет короткой из-за ряда ошибок, которые тот допустил.

"На долю президента Зеленского выпало все. Все "негаразди життя", которые можно себе представить, а именно: давление олигархической массы, которая непосредственно привела его к власти, ужасные помощники... Вы знаете, что он не сменил 80% порохоботских руководителей районных администраций? Уже за это в принципе с Зеленским можно разговаривать, всегда понимая, что жизнь его будет, как говорили в школе учителя, тяжела, но потом, смеясь, добавляли: "Но, к счастью, коротка". Вот именно такая у него политическая карьера и будет. Ну как было можно этого не сделать, если 75% населения требовало рассчитаться с [предыдущим президентом Украины, соперником Зеленского на выборах 2019 года Петром] Порошенко, посадив его в тюрьму, если они требовали убрать всю порохоботскую идеологию? [И тут] выходит Зеленский и говорит: "Я же не против, я за. Українська мова має бути державною. Українська мова – це круто" – и закрывает российские школы. Никто же не ожидал", – заявил Пальчевский.

Он отметил, что ходят слухи, будто руководство государства договорилось с Порошенко и получило от него деньги.

"Мы свечку не держали... Но если вы, Мартиросян, и я, Пальчевский, понимаем, что каждое подобное движение несет в себе угрозу национального недовольства, будь то перенос выборов или непосадка Порошенко... Надо же думать головой, а не задним местом. Обещали посадки весной, а потом не посадили. Что скажут наши люди? Домовились, добазарились, порешали. За деньги. Или президент будет ходить, как девочка-фиалочка, и делать вид, что "я вообще ни при чем"? Не надо! [Генеральный] прокурор его, СБУ его", – сказал Пальчевский.

Ведущий обратил внимание, что в интервью Гордону Богдан сказал, будто из руководства государства время от времени с Порошенко в ресторане Sanahunt встречается Ермак.

"Что может сказать Богдан, если его выпер оттуда Ермак? Там есть прямой конфликт интересов. Никто не ожидает, не знаю, как вы, я не ожидаю никакого благородства от Богдана и подобных людей хотя бы потому, что он был люстрирован", – заявил Пальчевский.

В этом контексте он раскритиковал главу государства за неумение разговаривать с оппонентами.

"Я не знаю, готов ли вообще президент разговаривать с оппонентами. Я [этого] не ожидал – президента я близко не знал, иногда с ним общался... Я не мог себе представить, что он лишен главного дипломатического качества – способности сесть с оппонентом и поговорить по душам. Например: "Петя, надо в тюрьму. Грабил долго. Что делать? Надо ехать", – сказал политик, пародируя речевую манеру Зеленского.

Пальчевский отметил, что у граждан было ожидание, что Зеленский приведет к власти умных людей и станет "синтетическим президентом", который будет представлять интересы всех. Он призвал главу государства провести в Украине конституционную реформу, поскольку каждый следующий президент, который приходит к власти в стране, хуже предшественника.

"Нет ничего зазорного в том, чтобы представлять интересы юга, юго-востока, запада, центра, севера Украины. Нет ничего зазорного в том, что Зеленский начал бы готовить конституционную реформу, которую, я надеюсь, обстоятельства вынудят его провести. Нельзя нам иметь президентов с теми полномочиями, которые у них есть. [Первое]. Их семьи становятся самыми богатыми в стране. Второе. Они уходят, передавая Украину во все худшем порядке. Еще не было ни одного, который пришел и наладил бы дела. Например, получил Порошенко страну – она в три раза стала хуже. Зеленский получил... Знаете, что-то мне говорит, что она лучше не будет", – сказал Пальчевский.

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за него отдали голоса 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%. До избрания президентом Зеленский был актером, художественным руководителем студии "Квартал 95".

В июне 2020 года Зеленский заявил, что быть президентом – "это очень сложная работа", но он не собирается плакать или жаловаться.

Следующие президентские выборы в Украине должны состояться в 2024 году. Зеленский не исключал, что будет баллотироваться на новый срок.