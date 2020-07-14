Луценко: Зеленский дословно мне сказал: "Я покажу вам, как получать аплодисменты каждый день"

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что неудачи Владимира Зеленского на посту президента связаны с тем, что он считал, будто решить проблемы в стране очень просто, ранее этому якобы мешали пятый президент Петр Порошенко и злые олигархи.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что все ошибки президента Владимира Зеленского на посту президента связаны с тем, что он хочет получать аплодисменты и ищет легкие пути решения проблем. Такое мнение Луценко высказал в интервью "Буквам", которое вышло 13 июля.

"Я думаю, что ключевое у него – желание добиться успехов и получить аплодисменты. Все политики любят, когда им аплодируют, скажу вам по секрету. Мало кто из политиков любит, когда их критикуют. Просто одни умеют держать лицо и делать выводы, а другие вообще не воспринимают критику. Но все точно любят, когда им аплодируют. Если политик к этому еще и артист, очевидно, что желание аплодисментов еще больше", – сказал Луценко.

По его мнению, в этом ничего плохого нет и, если человек заслуживает, его нужно хвалить, чтобы стимулировать и дальше делать добрые дела. Но, считает Луценко, Зеленский был наивным, потому что думал, что достичь успеха очень просто.

"Зеленский был наивный и считал, что, в принципе, сделать счастье для страны и получить аплодисменты очень легко. Просто нужно не мешать. Эта фраза: "Просто надо перестать стрелять" – она же ключ к его логике. Просто надо перестать... – и давать людям счастье. Он был уверен, что уже давно все есть, но просто злой [предыдущий президент Петр] Порошенко и еще какие-то злые олигархи просто не дают народу счастье. А на самом деле вот оно лежит, просто надо открыть дверь – и счастье ушло в народ срывать аплодисменты. Он был в этом абсолютно уверен. Он дословно мне сказал: "Я покажу вам, как получать аплодисменты каждый день". Я, конечно, сказал, что этого не будет, потому что если политик каждый день получает аплодисменты, значит, он завалит все дело. Потому что никогда за непопулярные решения не аплодируют, а без непопулярных решений никогда не происходит прогресса в любой стране. Ну, мы остались при своих точках зрения", – рассказал Луценко.

Он убежден: Зеленский действительно считал, что счастье "надежно спрятано злым Порошенко в какой-то комнате Администрации Президента".

"И вот просто достаточно ее открыть – и счастье будет. Сейчас я думаю, что он сильно изменился, потому что все же, несмотря на недостатки его льстивой команды, он, очевидно, уже получил знания, как все сложно в стране. И сейчас он, конечно, нагружен проблемами со всех сторон. Он теперь прекрасно понимает, что этой кнопки счастья не существует и ключика от комнаты, где его прятал якобы Порошенко, тоже не существует", – отметил Луценко.

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за него отдали голоса 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%. До избрания президентом Зеленский был актером, художественным руководителем студии "Квартал 95".

В июне 2020 года Зеленский заявил, что быть президентом – "это очень сложная работа", но он не собирается плакать или жаловаться.

Луценко был генеральным прокурором Украины в 2016–2019 годах. После избрания Зеленского президентом он руководил Генеральной прокуратурой еще четыре месяца.