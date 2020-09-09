Богдан: Некоторые чиновники Офиса президента очень-очень часто обедают в Sanahunt с Петром Алексеевичем

Богдан: Некоторые Telegram-каналы, которым я верю, говорили, что как минимум четыре раза это произошло Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что некоторые сотрудники Офиса президента ведут кулуарные договоренности с пятым президентом, народным депутатом от "Европейской солидарности" Петром Порошенко.

Гордон спросил у Богдана, почему, по его мнению, Порошенко не могут привлечь к уголовной ответственности.

"Я не знаю, но слышал, что некоторые чиновники Офиса президента часто бывают в [ресторане] Sanahunt, где совершенно случайно обедают с Петром Алексеевичем. Но эти совпадения бывают очень-очень часто", – сказал Богдан.

Вначале он отказывался называть фамилии, кого имеет в виду.

"Я в нашем интервью не буду называть фамилий, но все все понимают. Почему не могу называть фамилий? Потому что мне нравится, когда кое-кто будет бегать по потолку, возмущаться: "Что он сказал?" – а все ему будут говорить: "Так он же тебя не называл. Чего ты нервничаешь?" – отметил Богдан.

Позже он уточнил, что по его информации, с Порошенко встречается нынешний руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Я слышал такие слухи, что встречались. Именно Ермак с Порошенко. Ты меня словил", – сказал Богдан.

По его данным, такая встреча была не одна. Богдан предположил, что идет речь о каких-то договоренностях.

"Некоторые Telegram-каналы, которым я верю, говорили, что как минимум четыре раза это произошло. Ну, мне тоже кажется, что это распасы, потому что такую глупость, которая происходит, по дурости невозможно сделать", – отметил Богдан.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах, с августа 2019 года – народный депутат от "Европейской солидарности".

В июле 2020 года он говорил, что фигурирует в 24 уголовных производствах.

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля Государственное бюро расследований завершило расследование по этому производству.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его предшественник использует уголовные дела против себя, чтобы перед осенними местными выборами повысить рейтинги партии "Европейская солидарность".