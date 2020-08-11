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Сакварелидзе: Порошенко не сядет. Дела против него не будут иметь никакой перспективы, кроме обеления самого Порошенко

Бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко в Европейском суде по правам человека выиграет любое дело, которое против него сейчас открыто.

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Сакварелидзе: Я бы к менеджменту этих уголовных дел подошел намного скрупулезнее и осторожнее, чем новая власть
Сакварелидзе: Я бы к менеджменту этих уголовных дел подошел намного скрупулезнее и осторожнее, чем новая власть
Фото: David Sakvarelidze / Facebook

Уголовные дела против экс-президента Украины, нардепа от "Европейской сиолидарности" Петра Порошенко не имеют перспектив. Об этом бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Нет, он не сядет. Я бы к менеджменту этих уголовных дел подошел намного скрупулезнее и осторожнее, чем новая власть. Если судить Порошенко, то за главные претензии, из-за которых он проиграл выборы, – за коррупцию. Надо показать обществу, что он наворовал у народа и положил себе в карман, в какие-то офшоры. [Нынешние] дела, я думаю, не будут иметь никакой перспективы, кроме обеления самого Порошенко. Поскольку он все-таки опытный политик, у него свой достаточно рейтинговый телеканал. И он это по принципам айкидо использовал в свою пользу. Он пришел в суд и сказал: "Ребята, не смешите меня. Где тут вообще преступление?" – отметил Сакварелидзе.

По его мнению, бывший генпрокурор Руслан Рябошапка допустил ошибку, благодаря которому Порошенко в Европейском суде по правам человека выиграет любое дело.

"Второе: ошибка была совершена генпрокурором Рябошапкой, который, исходя из прокурорской этики или профессионализма, не должен был говорить (хотя если он решил, что идет в политику, это другой вопрос), что его уволили частично из-за того, что он не подписал незаконное и необоснованное подозрение Порошенко. Это означает, что на 99% любое дело против Порошенко в дальнейшем будет развалено в Европейском суде по правам человека. Судья может решить, что, возможно, и было совершено определенное уголовное преступление, но подоплека и причина для уголовного преследования бывшего президента Порошенко чисто политическая. И поскольку оно имеет политический мотив, он должен получить компенсацию или быть освобожден от ответственности", – подчеркнул Сакварелидзе.

Сакварелидзе: Считаю, что генеральным прокурором Украины должен быть украинец. Читайте полную версию интервью

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его предшественник использует уголовные дела против себя, чтобы перед осенними местными выборами повысить рейтинги партии "Европейская солидарность".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Петр Порошенко, выборы, ЕСПЧ, расследование, Давид Сакварелидзе, ГПУ, Руслан Рябошапка
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