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Сакварелидзе: Рябошапка своими заявлениями после отставки очень сильно помог Порошенко

Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка говорил, что подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко не имело под собой оснований. Бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что "это заявление будет обязательно на столе" у судьи Европейского суда по правам человека.

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Сакварелидзе: Рябошапка не оказался сильным менеджером
Сакварелидзе: Рябошапка не оказался сильным менеджером
Фото: David Sakvarelidze / Facebook

Заявлениями, что подозрение против пятого президента Украины Петра Порошенко было выписано некачественно, бывший генпрокурор Руслан Рябошапка помог Порошенко, считает бывший замгенпрокурора Украины Давид Сакварелидзе. Об этом он казал в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

Рябошапка в интервью Бацман в марте заявлял, что не подписал подозрение в отношении Порошенко потому, что оно не имело под собой оснований. 

По словам Сакварелидзе, посадить в тюрьму бывшего президента сложно.

"Особенно того, кто имеет какое-то доверие и влияние на Западе. Осудить можно за четко зафиксированное коррупционное преступление – в таком случае западные партнеры пытаются не вмешиваться. Западным партнерам тоже надо показать, что тут реальное воровство, а не нарушение каких-то чиновничьих процедур, которые даже я не понимаю, не говоря о депутате Европарламента", – сказал он.

Бывший замгенпрокурора назвал Рябошапку порядочным человеком.

"Но он не оказался сильным менеджером, управленцем… Что значит "Венедиктова написала"? Венедиктова, давайте так скажем, подчинялась генеральному прокурору. Если дело некачественное, тогда ты наладь процесс, который даст качественное уголовное дело, результативное и перспективное. У меня такое ощущение, что он не торопился, ушел в процесс: вот мы сейчас реорганизуем прокуратуру, запустим конкурс… А времени-то не было. Он не торопился и не был достаточно злым... Факт в том, что этим заявлением он сильно помог Порошенко. Это заявление будет обязательно на столе у судьи ЕСПЧ. Я не знаю, какие планы у Руслана, но он был недостаточно злым и агрессивным в направлении реально быстрых результатов. Он ушел в процесс, в котором и захлебнулся. А его соратники, наверное, не понимали, почему он этого не делает? Они думали, что, назначив генерального прокурора, все легко делается", – заявил Сакварелидзе.

Сакварелидзе: Считаю, что генеральным прокурором Украины должен быть украинец. Читайте полную версию интервью

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его предшественник использует уголовные дела против себя, чтобы перед осенними местными выборами повысить рейтинги партии "Европейская солидарность".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Петр Порошенко, Давид Сакварелидзе, Руслан Рябошапка, уголовное производство, Офис генпрокурора
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