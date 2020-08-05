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Суд обязал ГБР возобновить дело против Порошенко о якобы захвате власти – Портнов

Печерский суд Киева отменил постановление Госбюро расследований об отсутствии состава преступления в производстве о возможном захвате власти пятым президентом Украины Петром Порошенко, заявил бывший замглавы Администрации Президента Андрей Портнов.

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18 июня три производства против Порошенка (на фото), открытые по заявлениям Портнова, были закрыты
18 июня три производства против Порошенка (на фото), открытые по заявлениям Портнова, были закрыты
Фото: EPA

Печерский суд Киева удовлетворил жалобу бывшего замглавы Администрации Президента Андрея Портнова на закрытие уголовного производства в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом Портнов написал 5 августа в своем Telegram.

"Суд отменил первое постановление Госбюро расследований об отсутствии состава преступления в действиях Порошенко и [бывшего спикера Верховной Рады Андрея] Парубия в деле о захвате государственной власти, злоупотреблении служебным положением и подделке документов", – сообщил он.

По словам Портнова, Блок Петра Порошенко и "Народный Фронт" якобы подделали документы о наличии у них в 2016-м году коалиции и приняли тысячи управленческих и кадровых решений, незаконно распоряжаясь финансовыми и природными ресурсами страны.

"Теперь суд обязал ГБР возобновить следствие, а действия по закрытию дела признал противоправными", – сообщил он.

18 июня генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о закрытии трех уголовных производств, в которых фигурировал Порошенко и которые были открыты по заявлениям Портнова. Два других производства касались якобы вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева и назначения членов Высшего совета правосудия.

9 июня Венедиктова заявляла, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве.

18 июня суд должен был избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание отложили до 1 июля.

10 июня политик пришел на допрос в Госбюро расследований. Ему попытались объявить о подозрении, но Порошенко не стал его получать, а направился на прием к Венедиктовой. Позже генпрокурор сообщила, что подозрение политику отправили почтой.

Теги: Петр Порошенко, Андрей Парубий, Андрей Портнов, Печерский суд, суд
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