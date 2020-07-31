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ГБР закрыло "религиозное" дело против Порошенко

И.о. директора Госбюро расследований Александр Соколов сообщил, что производство против пятого президента Украины Петра Порошенко касалось не томоса, а отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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18 июня Порошенко заявил, что стал фигурантом производства "за разжигание межрелигиозной розни"
18 июня Порошенко заявил, что стал фигурантом производства "за разжигание межрелигиозной розни"
Фото: EPA

Госбюро расследований приняло решение закрыть дело против пятого президента Петра Порошенко за якобы разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины. Об этом сообщил и.о. директора ГБР Александр Соколов сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Соколов добавил, что в рамках досудебных расследований ГБР не оспаривало и не проверяло вопросы получения Украиной томоса об автокефалии. Он отметил, что производство против Порошенко касалось не томоса, а отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата. 

"Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело пока закрыто. Следователи не установили признаков уголовного правонарушения, которые подпадают под ст. 161 Уголовного кодекса Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений", – отметил Соколов.

По его мнению, отмена регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства.

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/1646661445489489

18 июня пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что стал фигурантом уголовного производства "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины". По данным СМИ, производство было открыто по заявлению почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета. Его претензия была в том, что "деньги, которые получала Украинская православная церковь Киевского патриархата в первую очередь от своих иностранных представительств, после создания ПЦУ уплачиваются в Константинополь".

В ГБР подтвердили, что в 2019 году СБУ открыла производство "по заявлению прихожан Киевского патриархата УПЦ о незаконных действиях ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ". В дальнейшем СБУ передала дело ГБР.

В ПЦУ расследование назвали попыткой давления на поместную украинскую церковь.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года путем слияния УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ Епифанию в Стамбуле.

Теги: Петр Порошенко, Александр Соколов, томос, ГБР
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