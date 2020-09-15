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За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать более 43% граждан – опрос

Кроме действующего мэра Киева Виталия Кличко, в лидерах на предстоящих выборах также шоумен Сергей Притула, депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук и бизнесмен Андрей Пальчевский, говорится в опросе Социологической группы "Рейтинг".

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Выборы мэра Киева пройдут 25 октября
Выборы мэра Киева пройдут 25 октября
Фото: depositphotos.com

Среди кандидатов в мэры Киева лидером в рейтинге является нынешний глава города Виталий Кличко, которого готовы поддержать 43,6% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. Об этом свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг", опубликованный 15 сентября.

9,8% опрошенных планируют поддержать шоумена Сергея Притулу, 6,9% – депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук, 6,4% – бизнесмена и политика Андрея Пальчевского, 5,8% – бывшего главу Киевской городской госадминистрации Александра Попова, 5,7% – депутата от "Батьківщини" Алексея Кучеренко, 4,2 % экс-мэра столицы Александра Омельченко, 4% – основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

Рейтинг других кандидатов – ниже 3%. Тех, кто не определился, – около 11%. 6,7% опрошенных заявили, что не планируют голосовать на выборах.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился в течение 4–9 сентября среди жителей Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность – 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 2,8%.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Дмитрий Гордон, Александр Попов, соцопрос, Алексей Кучеренко, Александр Омельченко, Ирина Верещук, местные выборы, Сергей Притула, Андрей Пальчевский
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