УДАР лидирует в рейтинге политсил на выборах в горсовет Киева – опрос

Лидерами на выборах в Киевской горсовета являются партии УДАР, "Слуга народа" и "Европейская солидарность", сообщает социологическая группа "Рейтинг".

В рейтинге политических сил на выборах в городской совет Киева лидирует партия УДАР за которую готовы отдать голоса 23,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", опубликованный 15 сентября.

Партию "Слуга народа" поддерживают 13,6% опрошенных, партию "Европейская солидарность" –13,1%, "Голос" – 8,2%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 7,4%, "Батьківщина" – 7,3%, "Перемога Пальчевского" – 3,9%, партию Шария – 3,7%, "Сила и честь" – 3,4%.

Рейтинг других сил – ниже 3%. Около 12% опрошенных еще не определились с выбором, а 5,3% заявили, что не пойдут на выборы.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился в течение 4-9 сентября среди жителей Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.