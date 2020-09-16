Марина Порошенко может возглавить список “Европейской солидарности” на выборах в Киевсовет – СМИ

По данным издания "Украинская правда", на пост киевского городского головы от партии "Европейская солидарность" пока не планирует выдвигать своего кандидата.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября Фото: depositphotos.com

В партии "Европейская солидарность" рассматривают подачу первым номером в списки в Киевский городской совет жену пятого президента Петра Порошенко Марину Порошенко. Об этом 15 сентября сообщила "Украинская правда" со ссылкой на два независимых друг от друга источника.

По информации собеседников издания, "Европейская солидарность" пока не планирует выдвигать своего кандидата в Киеве.

"Партия решила делать ставку на большую фракцию в Киевсовете, где имеет гораздо больше шансов – рейтинг колеблется в пределах 14-15% поддержки и это второй результат сразу после "УДАР", – говорится в сообщении.

Источники считают, что агитировать за соратников будет лично Порошенко.

3 сентября источники "Фокус" сообщали, что бывшую первую леди Порошенко могут выдвинуть на пост мэра Киева.

"Марина Порошенко, кандидатуру которой замеряли на различных фокус-группах, очень позитивно воспринимается их участниками. Причем из всего спектра демократических сил", – заявил собеседник издания.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.

Кличко, который возглавляет Киев с 2014 года, сообщил о намерении баллотироваться на новый срок. В случае, если никто из кандидатов в мэры Киева не наберет 50% голосов, состоится второй тур.