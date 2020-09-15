С начала года на рекламу в Facebook украинские партии и политики потратили $1,53 млн – "Чесно"

За август на рекламу в Facebook и Instagram украинские партии и политики потратили около $468,5 тыс., что в два раза больше, чем в июле, сообщает движение "Чесно".

С начала года украинские страницы в Facebook потратили на рекламу, связанную с социальными вопросами, выборами или политикой, $1,53 млн. Об этом сообщает движение "Чесно".

По данным организации, за август на рекламу в Facebook и Instagram было потрачено около $468,5 тыс., что в два раза больше, чем в июле. Среди политических партий на рекламу больше всего потратили "За майбутнє" ($60,1 тыс.), "Слуга народа" ($42,1 тыс.) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" ($26 тыс.).

В десятку партий также попали "Пропозиція" ($24,8 тыс.), "Батьківщина" ($15,9 тыс.), "Перемога Пальчевського" ($15,2 тыс.), "Европейская солидарность" ($14,4 тыс.), "Наш край" ($12,5 тыс.), "Украинская стратегия Гройсмана" ($10,2 тыс.) и "Голос" ($9,35 тыс.).

Инфографика: chesno.org

Facebook-страницами, которые больше всего потратили на рекламу, стали страницы партий "За майбутнє", "Слуга народа" и "Наш край".

Значительные суммы в августе в Facebook потратили партия "Перемога Пальчевського", лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица, кандидатка в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук и партия "Пропозиція".

В августе свои расходы сократил глава партии "Европейская солидарность" и пятый президент Петр Порошенко: если в январе – июле он направил на рекламу в Facebook $52 тыс., то в августе – только $584.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который в январе – июле вложил в Facebook-рекламу $20,7 тыс., в августе не потратил ни одной гривны.

Инфографика: chesno.org

Среди потенциальных кандидатов в мэры в разных городах страны с начала года больше всего потратили Борис Филатов ($60,1 тыс.), Андрей Пальчевский ($35,7 тыс.) и Игорь Васюник ($14,1 тыс.).

Инфографика: chesno.org

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.