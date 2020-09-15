Местные выборы проигнорировали почти половина украинских партий – КИУ

Участие в местных выборах в Украине не всех зарегистрированных партий свидетельствует об их фиктивности, считают в Комитете избирателей Украины.

О своем участии в местных выборах 25 октября заявили 194 из 349 политических партий, которые зарегистрированы в Украине. Об этом со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии проинформировал Комитет избирателей Украины (КИУ) 15 сентября в Facebook.

"Почти половина из зарегистрированных в Украине политических партий проигнорировали местные выборы. Всего об участии в выборах заявили 194 политические партии... Всего в Украине по состоянию на 1 января 2020 года было зарегистрировано 349 политических партий", – говорится в сообщении.

Особенностью нынешних выборов в КИУ назвали участие в выборах значительного количества так называемых региональных партий, они выдвигают кандидатов "только в пределах отдельных областей, районов и даже городов".

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает, что разница в количестве участвующих в выборах и зарегистрированных партий свидетельствует о фиктивности их значительного количества.

"Нужно учитывать тот факт, что не все из тех партий, которые заявили об участии в местных выборах, будут реально активно выдвигать кандидатов. Традиционно часть политических партий участвуют в выборах лишь для того, чтобы получить места в избирательных комиссиях и позже "перепродать" их в пользу более известных политических сил", – объяснил он.

В КИУ напомнили, что об участии в местных выборах 2015 года заявляли 140 политических партий.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.