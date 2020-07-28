В КИУ назвали фракцию, которая в июле реже всех участвовала в голосованиях Верховной Рады

Нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" в этом месяце пропустили практически каждое второе голосование в парламенте, сообщает Комитет избирателей Украины.

Всего в июле состоялось 634 голосования Фото: depositphotos.com

Парламентская фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь" в июле реже всех участвовала в голосованиях Верховной Рады. Об этом 27 июля в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины.

В течение месяца депутаты этой фракции пропустили практически каждое второе голосование, приняв участие в 53% из них.

Среди депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь", которые почти не голосовали в июле: Сергей Ларин (проголосовал дважды, принял участие в 0,32% голосований), Тарас Козак (0,32%), Вадим Рабинович (1%), Вадим Столар (1%), Юрий Бойко (3%), Сергей Левочкин (4%), Юлия Левочкина (5%), Александр Фельдман (8%), Игорь Абрамович (9%). В целом девять народных депутатов от этой фракции пропустили 90% голосований парламента за месяц.

Лучшие показатели по голосованиям – у "Слуги народа". Нардепы от этой политической силы приняли участие в 85% июльских голосований Верховной Рады.

Показатели голосования других фракций: группа "За майбутнє" (в среднем один депутат этой политсилы принял участие в 61% голосований), "Батьківщина" (71%), "Голос" (72%), "Европейская солидарность" (74%), группа "Довіра" (75%).

В июле только один народный депутат принял участие в 100% голосований – это Александр Бакумов от "Слуги народа".

В КИУ отметили, что всего в июле состоялось 634 голосования.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%.

"Слуга народа" сформировала монобольшинство в Верховной Раде.