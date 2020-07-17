Рада приняла закон об оборонных закупках. В "Укроборонпроме" его назвали "тихой революцией"

Заместитель гендиректора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем заявил, что принятие документа – "поворотная точка для всей оборонно-промышленного области".

Верховная Рада Украины на заседании 17 июля приняла закон "Об оборонных закупках". Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", проект №2398-д во втором чтении и в слоем поддержали 276 народных депутатов.

Заместитель гендиректора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем заявил, что принятие документа – "поворотная точка для всей оборонно-промышленного области". По его словам, новый закон "в корне меняет подходы к ценообразованию, контролю качества и взаимоотношениям заказчиков и производителей вооружений и военной техники".

"Революции бывают разными: громкими, на улицах, с горящими глазами, а бывают тихими, на бумаге, с затаенным дыханием и системными последствиями. [...] Многие из нововведений являются революционными – отрасль ждала их годами", – подчеркнул он в Facebook.

В частности, отметил Найем, этот закон предусматривает следующие изменения:

нивелирует многочисленные коррупционные риски при проведении оборонных закупок и разделяет все оборонные закупки на открытую и закрытую части, сделает невозможным манипуляции с непрозрачным отбором исполнителей и определением цены закупок;

теперь при выборе исполнителей оборонного заказа будет применяться критерий "стоимость жизненного цикла" продукции оборонного назначения, что соответствует лучшим стандартам стран-членов НАТО и ЕС;

предусматривает постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, используемых в странах НАТО.

план оборонных закупок будет формироваться на трехлетний период, что значительно упростит планирование производства;

исполнители и поставщики оборонного заказа будут определяться автоматизированной системой электронного реестра;

постоянный и промежуточный контроль всех звеньев производства, что часто приводило к коррупционным рискам, поэтапно будет заменен системой сертификации качества продукции;

система военных приемок будет заменена новой системой контроля качества, которая будет обеспечивать новый специальный созданный орган обеспечения качества продукции;

ценообразование по расчетно-калькуляционным материалам будет заменена новым (его должен разработать Кабинет Министров);

закон предлагает устанавливать фиксированный уровень рентабельности оборонных контрактов и не допускает возможность ее регулирования решениями заказчика по собственному усмотрению.

Предприятия "Укроборонпрома" занимаются разработкой и изготовлением оружия и техники, научной деятельностью и экспортно-импортными операциями. В состав концерна входят 10 конструкторских бюро. На предприятиях "Укроборонпрома" работает около 80 тыс. человек, сказано на его сайте.