Рада назвала голосование за изменения российской конституции в Крыму юридически ничтожным и призвала другие государства осудить его

Верховная Рада приняла постановление по поводу голосования за изменения в конституцию РФ на территории оккупированного Крыма и призвала другие страны усилить политическое и экономическое давление на Российскую Федерацию для восстановления территориальной целостности Украины.

В Раде считают, что РФ хочет легализовать и закрепить в конституции РФ незаконную аннексию Крыма Фото: depositphotos.com

На заседании 17 июля Верховная Рада Украины приняла проект постановления №3736, которым призвала международное сообщество осудить голосование по поправкам в конституцию Российской Федерации на территории аннексированного Крыма, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За проголосовало 306 народных депутатов при минимально необходимых 226.

В заявлении парламентариев сказано, что РФ грубо нарушает основные принципы и общепризнанные нормы международного права, обязанности как государства-оккупанта, а также международные обязательства относительно уважения территориальной целостности и суверенитета Украины.

В Раде считают, что, проведя голосование в Крыму, РФ пытается легализовать оккупацию полуострова. Депутаты назвали голосование "незаконным и, с позиции юридических последствий, ничтожным" и заявили решительный протест против него.

Депутаты обратились к членам парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций с призывом дать принципиальную оценку незаконным действиям России и осудить их. Кроме того, парламентарии призвали другие страны продолжить и усилить международное политическое и экономическое давление на РФ с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Хочу отметить, что голосование по правкам в конституцию РФ имеет целью легализацию и закрепление в конституции РФ незаконной аннексии Автономной Республики Крым и Севастополя, а также ограничение приоритета международного права на территории РФ. Такие действия агрессора не должны оставаться без реакции международного сообщества", – сказал во время презентации проекта народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Спикеру Дмитрию Разумкову депутаты поручили безотлагательно направить текст заявления в парламенты иностранных государств и международных парламентских организаций.

20 января президент РФ Владимир Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширяют полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходило так называемое всенародное голосование, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%. В аннексированном Крыму, по данным оккупационных властей, 90,07% проголосовали за изменения конституции РФ, а 9,08% – против.

3 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию конституции России. В соответствии с документом, она вступила в силу 4 июля.

Прокуратура АР Крым призывала крымчан не участвовать в незаконном голосовании и сообщать в украинские правоохранительные органы о его организации и проведении. Министерство иностранных дел Украины обратилось к международному сообществу с призывом ввести санкции против организаторов референдума.