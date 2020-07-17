ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Власти не нужно помогать, ее нужно менять". Фракция "Голос" в Раде объявила о переходе в оппозицию

Лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик заявила, что правящая партия "Слуга народа" предала ценности, которые декларировала, поэтому "Голос" решил перейти в оппозицию и добиваться смены власти.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рудик: Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы
Рудик: Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы
Фото: Голос / Facebook

Парламентская фракция партии "Голос" официально объявила о переходе в оппозицию. Заявление фракции с парламентской трибуны 17 июля зачитала лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее поменять. Партия "Голос" переходит в оппозицию к существующей власти", – заявила Рудик.

Она отметила, что за год правящая партия "Слуга народа" предала ценности, которые декларировала.

"Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия  это агрессор. Мы увидели людей, которые не тянут даже на начальников отделов, которых ни одна компания не взяла бы себе руководителем отдела, а их назначают министрами, что любой плохой закон можно хорошо назвать и за него проголосуют в турборежиме. Выходить на улицы с файерами  это страшно, а еще страшнее, когда убивает полиция, и день работы депутата вполне может состоять из того, чтобы брать на поруки людей, которых постоянно несправедливо осуждают", – зачитала Рудик.

Она заявила, что "Голос" пришел в парламент, чтобы защищать свободу и проводить реформы.

"Но вместе этого мы постоянно боремся с ложью. Ложью о том, что существует кадровый голод. О том, что в Украине существует вопрос о государственном языке. Ложью, которая постоянно уничтожает любой конструктив", – отметила Рудик. 

https://www.facebook.com/GolosZmin/videos/2754302204851825/

Сейчас во фракцию "Голос" в парламенте входит 19 депутатов.  

Таким образом, сейчас в парламенте четыре фракции, которые относят себя к оппозиции: "Европейская солидарность", "Голос", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина". Суммарно в эти фракции входит 114 депутатов. Во фракции монобольшинства – "Слуга народа" – 248 парламентариев, их голосов достаточно для принятия большинство решений. 

Теги: Верховная Рада, Слуга народа, партия Голос, Кира Рудик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чувствую, насмеюсь". Бадоева отправилась на нудистский пляж в Хорватии
"Чувствую, насмеюсь". Бадоева отправилась на нудистский пляж в Хорватии
"Фигура отпад", "Такая буся". Дорофеева станцевала в купальнике
  "Прямо в сердце". alyona alyona показала в новом клипе мусорные свалки и дикую природу
  "Прямо в сердце". alyona alyona показала в новом клипе мусорные свалки и дикую природу
Мультфильм "Губка Боб в бегах" выйдет на Netflix
Мультфильм "Губка Боб в бегах" выйдет на Netflix
"Какой красивый". Лазарев позировал с расстегнутыми штанами
"Какой красивый". Лазарев позировал с расстегнутыми штанами
"Красивая пара. Была". Бывший муж пожелал солистке "НеАнгелов" Каминской не слушать советы мнимых друзей
"Красивая пара. Была". Бывший муж пожелал солистке "НеАнгелов" Каминской не слушать советы мнимых друзей
"Позиция жертвы" делает людей неудачниками". Собчак высказалась о харрасменте и манипулировании чувством вины
"Позиция жертвы" делает людей неудачниками". Собчак высказалась о харрасменте и манипулировании чувством вины
Бекхэм показала девятилетнюю дочь спящей после массажа
Бекхэм показала девятилетнюю дочь спящей после массажа
  Project Power. Вышел трейлер супергеройского фильма с Джейми Фоксом. Видео
  Project Power. Вышел трейлер супергеройского фильма с Джейми Фоксом. Видео
Бочелли поделился снимком с отдыха в Сен-Тропе
Бочелли поделился снимком с отдыха в Сен-Тропе
"Девочка на вас похожа, а ваш сын на вашу сестру". Подписчики Tarabarova комментируют ее семейное фото
"Девочка на вас похожа, а ваш сын на вашу сестру". Подписчики Tarabarova комментируют ее семейное фото
"У меня четвертая стадия СПИДа". Заслуженный артист Украины Завадский, осужденный за педофилию, рассказал о смертельной болезни
"У меня четвертая стадия СПИДа". Заслуженный артист Украины Завадский, осужденный за педофилию, рассказал о смертельной болезни
"Надеюсь, снимок передает ее чувство юмора". Кларенс-хаус в день рождения супруги принца Чарльза обнародовал ее летнее фото
"Надеюсь, снимок передает ее чувство юмора". Кларенс-хаус в день рождения супруги принца Чарльза обнародовал ее летнее фото
"Любовь". Мадонна, упираясь руками в пол, позировала в объятиях 26-летнего бойфренда
"Любовь". Мадонна, упираясь руками в пол, позировала в объятиях 26-летнего бойфренда
Варум о браке с Агутиным: С каждым годом все сложнее отвечать на вопрос: "Раскройте секрет вашего семейного счастья"
Варум о браке с Агутиным: С каждым годом все сложнее отвечать на вопрос: "Раскройте секрет вашего семейного счастья"
  "Позади". Рыбак в новом ролике прогулялся под дождем. Видео
  "Позади". Рыбак в новом ролике прогулялся под дождем. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"В любой ситуации сохраняем спокойствие". Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом
"В любой ситуации сохраняем спокойствие". Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом
"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
"Мама как девочка, особенно вид сзади". 63-летняя мать певицы Loboda показала свою тренировку на отдыхе
"Мама – как девочка, особенно вид сзади". 63-летняя мать певицы Loboda показала свою тренировку на отдыхе
"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад
"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS