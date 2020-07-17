"Власти не нужно помогать, ее нужно менять". Фракция "Голос" в Раде объявила о переходе в оппозицию

Лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик заявила, что правящая партия "Слуга народа" предала ценности, которые декларировала, поэтому "Голос" решил перейти в оппозицию и добиваться смены власти.

Рудик: Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы Фото: Голос / Facebook

Парламентская фракция партии "Голос" официально объявила о переходе в оппозицию. Заявление фракции с парламентской трибуны 17 июля зачитала лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее поменять. Партия "Голос" переходит в оппозицию к существующей власти", – заявила Рудик.

Она отметила, что за год правящая партия "Слуга народа" предала ценности, которые декларировала.

"Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия – это агрессор. Мы увидели людей, которые не тянут даже на начальников отделов, которых ни одна компания не взяла бы себе руководителем отдела, а их назначают министрами, что любой плохой закон можно хорошо назвать и за него проголосуют в турборежиме. Выходить на улицы с файерами – это страшно, а еще страшнее, когда убивает полиция, и день работы депутата вполне может состоять из того, чтобы брать на поруки людей, которых постоянно несправедливо осуждают", – зачитала Рудик.

Она заявила, что "Голос" пришел в парламент, чтобы защищать свободу и проводить реформы.

"Но вместе этого мы постоянно боремся с ложью. Ложью о том, что существует кадровый голод. О том, что в Украине существует вопрос о государственном языке. Ложью, которая постоянно уничтожает любой конструктив", – отметила Рудик.

Сейчас во фракцию "Голос" в парламенте входит 19 депутатов.

Таким образом, сейчас в парламенте четыре фракции, которые относят себя к оппозиции: "Европейская солидарность", "Голос", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина". Суммарно в эти фракции входит 114 депутатов. Во фракции монобольшинства – "Слуга народа" – 248 парламентариев, их голосов достаточно для принятия большинство решений.