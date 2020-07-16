"Логопед поможет выговорить слово "Россия". Фотожабы на фразу Зеленского "та сторона" в отношении страны-агрессора
14 июля Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя убийство украинского медика на Донбассе, заявил, что "Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны". Именно использование словосочетания "та сторона" спровоцировало появление серии фотожаб в соцсетях. "ГОРДОН" собрал самые интересные из них.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.