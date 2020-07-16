Российский оппозиционер Жуков: Зеленский и его команда – потрясающие политтехнологи. Мировой уровень!

Российский оппозиционный политик, радиоведущий Егор Жуков в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона высказал мнение, что команда президента Украины Владимира Зеленского – политтехнологи мирового уровня.

"Он и его команда – потрясающие политтехнологи. Мировой уровень буквально. С точки зрения того, как он пришел к власти, как он получил президентское кресло. Потому что "Слуга народа" не задумывался как предвыборный проект, но плавно стал превращаться в такой проект. И потом это реализовалось в нечто... Это уникальная история, которая заслуживает громадного политтехнологического уважения", – отметил Жуков.

Он сказал, что не следит за происходящим в Украине.

"Потому что это некая защитная реакция. Нам жужжат про Украину просто из всех утюгов, в первую очередь, конечно, государственные СМИ. И включается защитная реакция. Ты устаешь от этого – и уже не можешь. Ты реагируешь на это как на что-то инородное. Но глядя на новейшую историю Украины, можно сказать, что это страна, которая следует принципу "не получилось, но попробуем еще раз". Вот это самое главное, самое большое, что заслуживает уважения. Пытаться изменить свою жизнь к лучшему, иметь такое национальное сознание, если можно использовать этот термин, все время к этому стремиться", – подчеркнул оппозиционер.

Он напомнил, что Зеленский причислял себя к либертарианцам, к которым относит себя сам Жуков.

"Либертарианство как раз против того, чтобы надеяться на людей во власти, – оно про то, чтобы брать ответственность на себя. И я уверен, что, конечно, рано или поздно украинцы к этому придут. И как бы мне ни было прискорбно, но, скорее всего, придут раньше, чем россияне", – добавил российский оппозиционер.

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Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

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