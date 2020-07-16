ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Украина делает все для наступления справедливого мира. В нашем понимании этого слова – Зеленский

Украина должна вернуть все оккупированные территории и восстановить свой суверенитет над ними, подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Зеленский принял участие в торжественном заседании Верховной Рады
Зеленский принял участие в торжественном заседании Верховной Рады
Фото: president.gov.ua

Украина делает все необходимое для противостояния российской агрессии и наступления справедливого мира. Об этом 16 июля на торжественном заседании по случаю 30-летия со дня провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины заявил президент Владимир Зеленский.

"Шестой год подряд мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену – жизни наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желаемого мира. Справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, в котором государственный суверенитет будет господствовать в реальности, а не на бумаге. Да, мы потеряли часть территории. Мы потеряли людей. К сожалению, мы не можем вернуть погибших, но мы должны вернуть все территории. Вернуть веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, никогда не оказалось бесполезным", – подчеркнул глава государства.

По его мнению, достичь этих целей можно, только если украинцы объединятся "так же, как и 30 лет назад".

"16 июля 1990 года стало действительно историческим днем. Тогда Декларацию о государственном суверенитете поддержало 355 народных депутатов. Из разных уголков нашей родной Украины, из разных партий, с различными взглядами. Но с целью. Обратите внимание, никто не "заваливал" декларацию, предлагая 8 тыс. поправок. Никто не пытался заблокировать ее постановлениями. Никто не пытался "сбить" ее через Конституционный Суд", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что, "имея полярные политические взгляды, [украинские политики] наглядно показали, что такое государственная позиция".

"Я уверен, что современным депутатам есть чему у вас поучиться и никогда не забывать, что суверенитет, который завоевали [30 лет назад], мы с вами должны беречь и защищать, как от внешних врагов, так и от внутренних распрей. Для этого я не устану призывать всех нас к настоящему единству. Потому что только в нем наша сила и победа. Потому что только в нем Украина", – добавил Зеленский.

Обращаясь к участникам торжественного заседания, он призвал "перестать быть политиками". "Время становиться государственными деятелями. Людьми, которые имеют не большой аппетит, а большую мечту. О единой, сильной и непобедимой Украине. Это – моя мечта. И моя цель. Уверен, что и ваша тоже", – заключил он.

Декларация о государственном суверенитете Украины была принята Верховной Радой УССР 16 июля 1990 года. Среди прочего, документ провозглашал право украинского народа на самоопределение. 24 августа 1991 года, в том числе во исполнение этой декларации, Верховная Рада приняла Акт о провозглашении независимости Украины.

Теги: Верховная Рада, Украина, агрессия, декларация, независимость, Владимир Зеленский, российская агрессия, война на Донбассе, суверенитет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Похожа на Pink", "Этот цвет старит". В Instagram обсуждают беременную Alyosha с малиновыми волосами
"Похожа на Pink", "Этот цвет старит". В Instagram обсуждают беременную Alyosha с малиновыми волосами
"Это называется стеб". Козловский использовал видео со страницы Спирс для рекламы своего трека
"Это называется стеб". Козловский использовал видео со страницы Спирс для рекламы своего трека
  Redemption. Hurts выпустили клип на песню-исповедь. Видео
  Redemption. Hurts выпустили клип на песню-исповедь. Видео
"Поражает воображение". Младшая дочь Уиллиса позировала полуобнаженной на фоне лежащего члена
"Поражает воображение". Младшая дочь Уиллиса позировала полуобнаженной на фоне лежащего члена
"Дэвид с каждым днем становится все красивее". Мадонна сняла на видео танец своего сына-афроамериканца
"Дэвид с каждым днем становится все красивее". Мадонна сняла на видео танец своего сына-афроамериканца
Мейхер: Осенний сезон обещает быть интересным и ярким
Мейхер: Осенний сезон обещает быть интересным и ярким
"Любовь, в которую я верю". Бадоев показал родителей
"Любовь, в которую я верю". Бадоев показал родителей
Худеющая звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон занялась боксом
Худеющая звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон занялась боксом
"Я верила и мечтала". Валевская позировала с наградами на лацкане пиджака
"Я верила и мечтала". Валевская позировала с наградами на лацкане пиджака
"Мое сердце разбито". Блум потерял домашнего питомца
"Мое сердце разбито". Блум потерял домашнего питомца
  Добкин о Кернесе: Последние несколько лет мы друг друга с днем рождения не поздравляем
  Добкин о Кернесе: Последние несколько лет мы друг друга с днем рождения не поздравляем
Грэм крупным планом показала, как кормит сына грудью. Видео
Грэм крупным планом показала, как кормит сына грудью. Видео
  "Это такая харизма, такой аромат одеколона". Сумская рассказала об отношениях с Винником
  "Это такая харизма, такой аромат одеколона". Сумская рассказала об отношениях с Винником
"Красивая пара". Матвиенко и Мирзоян позировали в бассейне в объятиях друг друга
"Красивая пара". Матвиенко и Мирзоян позировали в бассейне в объятиях друг друга
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
  "Дежавю/Позови". Пивоваров выпустил клип-дилогию. Видео
  "Дежавю/Позови". Пивоваров выпустил клип-дилогию. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"В любой ситуации сохраняем спокойствие". Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом
"В любой ситуации сохраняем спокойствие". Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом
"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад
"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS