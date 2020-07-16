"Хватит манипуляций и политических игр". Зеленский выступил на торжественном заседании Рады. Видео
16 июля на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном 30-й годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, выступил президент страны Владимир Зеленский. Видео его выступления разместил телеканал "НАШ". С парламентской трибуны глава государства призвал украинских политиков к единству. "Довольно ссор и раздора. Хватит манипуляций и политических игр. Хватит делить украинцев и делиться самим. На власть или оппозицию, левых или правых, красных или синих. Нужно перестать быть политиками. Время стать государственными деятелями", – заявил Зеленский.
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