"В обществе вызревает противостояние центра и регионов". В Верховной Раде выступил Кравчук. Видео
16 июля на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном 30-й годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, выступил первый президент страны Леонид Кравчук. Видео его выступления разместил телеканал "Наш". В ходе выступления политик, в частности, предупредил о проблеме в отношениях между центральной и региональной властями. "В обществе вызревает противостояние центра и регионов", – сказал Кравчук.
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