ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Следователям Генпрокуратуры давали показания и президент Кучма, и президент Ющенко без всяких шумовых эффектов – Кравчук

Экс-президент Украины Петр Порошенко, как и его предшественники Леонид Кучма и Виктор Ющенко, может защитить свою правоту только в суде. Об этом в своем обращении, опубликованном изданием "ГОРДОН", заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кравчук: Действия Порошенко являются прискорбным неуважением к суду
Кравчук: Действия Порошенко являются прискорбным неуважением к суду
Фото: Леонід Кравчук / Facebook

Экс-президенты Украины Леонид Кучма и Виктор Ющенко давали показания следователям Генпрокуратуры "без всяких шумовых эффектов". Об этом в опубликованном изданием "ГОРДОН" обращении сказал первый президент страны Леонид Кравчук, комментируя расследование уголовных производств в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.

"Я не хочу, не буду и не берусь оценивать, классифицировать дела, которые инкриминируются Петру Порошенко. Я не знаю их сути, и это не мое дело. Та высокая должность, которую он занимал, доверие миллионов людей, которые за него голосовали, требуют от президента быть законопослушным, достойно вести себя во всем. Единственным местом, где президент, как и кто угодно другой, может защитить свою правоту, является суд. Надо идти в суд и защищаться. Такие возможности в Украине существуют. Все остальное – это откровенное героическое шоу с участием народных депутатов и приверженцев. И выглядит это все плохо", – заявил Кравчук.

Он считает действия Порошенко не достойными должности президента страны.

"К слову, следователям Генеральной прокуратуры давали показания и президент Леонид Кучма, и президент Виктор Ющенко без всяких шумовых эффектов, так как не считали себя какими-то особенными и неприкосновенными. А действия Петра Порошенко являются прискорбным неуважением к суду и не достойны должности президента", – резюмировал Кравчук.

Действия Порошенко являются прискорбным неуважением к суду и не достойны должности президента – Кравчук. Читайте полную версию обращения

1 июля Печерский районный суд Киева рассматривал вопрос избрания Порошенко меры пресечения в уголовном производстве по делу об издании указа о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание было отложено до 8 июля. Обвинение просило назначить меру пресечения в виде личного обязательства.

В начале июня 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве.

В заявлении, которое 1 июля обнародовали бывший президент Польши Александр Квасьневский и экс-глава Европейского парламента Пэт Кокс, говорится, что судебное преследование пятого президента Украины Петра Порошенко символизирует откат страны от демократических стандартов и возвращение избирательного правосудия в отношении оппонентов действующей власти.

Теги: Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, Украина, Леонид Кучма, преследования, демократия, Александр Квасьневский, расследование, Пэт Кокс, Андрей Ющенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Полиция Лос-Анджелеса запретила мужу звезды "Семейки Аддамс" Кристины Риччи приближаться к ней
Полиция Лос-Анджелеса запретила мужу звезды "Семейки Аддамс" Кристины Риччи приближаться к ней
Дочь Горовой отравилась алкоголем и набила на лице синяк
Дочь Горовой отравилась алкоголем и набила на лице синяк
Супруга киевского мэра Кличко поделилась своим фиолетовым настроением
Супруга киевского мэра Кличко поделилась своим фиолетовым настроением
"Я так люблю своих детей!". Беременная Сиара порезвилась в воде со своими детьми
"Я так люблю своих детей!". Беременная Сиара порезвилась в воде со своими детьми
Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" обнародовала фото сына
Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" обнародовала фото сына
В масках на пляже. Болдуин с женой отпраздновали день свадьбы
В масках на пляже. Болдуин с женой отпраздновали день свадьбы
Уэст и Маск показали, как выглядят вместе два миллиардера
Уэст и Маск показали, как выглядят вместе два миллиардера
Астафьева призналась, что ее называют толстой
Астафьева призналась, что ее называют толстой
"Волочкова нервно курит в сторонке". Бабкин в розовой балетной пачке и пуантах эпатировал соцсети
"Волочкова нервно курит в сторонке". Бабкин в розовой балетной пачке и пуантах эпатировал соцсети
Хейтеры напали на Орбакайте за призыв использовать защитные маски
Хейтеры напали на Орбакайте за призыв использовать защитные маски
Хлои Кардашян в свой день рождения предложила гостям маски и спреи с собственными портретами
Хлои Кардашян в свой день рождения предложила гостям маски и спреи с собственными портретами
89-летний экс-гендиректор "Формулы-1" Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом
89-летний экс-гендиректор "Формулы-1" Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом
Ленни Кравиц выпустит мемуары
Ленни Кравиц выпустит мемуары
18-летняя дочь Немцова объявила о свадьбе и показала жениха
18-летняя дочь Немцова объявила о свадьбе и показала жениха
"Показалось, что Настя обнаженная", "Русалочка". Каменских показала, как плавает под водой
"Показалось, что Настя обнаженная", "Русалочка". Каменских показала, как плавает под водой
Деми Мур с юмором отреагировала на призыв коллег продолжать носить маски
Деми Мур с юмором отреагировала на призыв коллег продолжать носить маски
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Богомолов показал "немножко пьяную" Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео
Богомолов показал "немножко пьяную" Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео
Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS