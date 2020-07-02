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Кравчук: Когда немецкий журналист написал книгу обо мне на основе надуманных фактов, я не просил защиты у немецких друзей, а защищался в суде

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что выиграл суд у журналиста из Германии, который написал о нем книгу на основе надуманных фактов. О суде Кравчук рассказал в связи с уголовным делом в отношении экс-президента Петра Порошенко.

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Кравчук: Я много раз посещал следователей
Кравчук: Я много раз посещал следователей
Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что в свое время подал иск в суд против немецкого журналиста, который написал о нем книгу. Об этом говорится в обращении Кравчука к пятому президенту Украины Петру Порошенко, которое эксклюзивно опубликовало издание "ГОРДОН".

"Единственным местом, где президент, как и кто угодно другой, может защитить свою правоту, является суд. Надо идти в суд и защищаться. Такие возможности в Украине существуют. Все остальное – это откровенное героическое шоу с участием народных депутатов и приверженцев. И выглядит это все плохо", – сказал первый президент.

По словам Кравчука, история с немецким журналистом произошла, когда он в 1994 году проиграл выборы президента Леониду Кучме, после чего в его действиях "начали искать криминал".

"Я много раз посещал следователей, давал пояснения в суде и никаких публичных акций протеста не проводил. А когда к поиску криминала против меня подключился немецкий журналист, который написал книгу на основе надуманных фактов, присланных из Украины моим приятелем, я подал на него в немецкий земельный суд и выиграл иск. Книга была запрещена, а автор понес наказание. Я не просил защиты у немецких друзей, а защищался в немецком суде", – объяснил Кравчук.

Действия Порошенко являются прискорбным неуважением к суду и не достойны должности президента – Кравчук. Читайте полный текст обращения

Кравчук был президентом Украины с декабря 1991 года по июль 1994 года.

В начале июня 2020 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве.

1 июля Печерский райсуд Киева рассматривал вопрос избрания Порошенко меры пресечения в уголовном производстве по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание было отложено до 8 июля. Обвинение просит назначить меру пресечения в виде личного обязательства.

Теги: Леонид Кравчук, Германия, Петр Порошенко, суды, журналисты, президент, иск, суд
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