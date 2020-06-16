Кравчук спрогнозировал отстранение Путина от власти

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин будет отстранен от власти – "сам уйдет или не переизберут".

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах Фото: EPA

Президент Российской Федерации Владимир Путин будет отстранен от власти. Об этом в блиц-интервью Obozrevatel сообщил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Я думаю, если такая ситуация в России будет продолжаться, Путин обязательно будет отстранен от власти – или сам уйдет, или не переизберут", – заявил первый президент Украины.

По его мнению, смены власти в РФ не произойдет в ближайшем будущем.

"Российский избиратель пока оглушен кремлевской пропагандой. И главное для россиянина – "была бы страна родная, и нету других забот", – пояснил он.

По мнению Кравчука, эта особенность ментальности россиян "будет работать на Путина".

"Но всему приходит конец. Поэтому придет конец и там – как приходил конец и нашим президентам, которые думали, что они уже схватили бога за бороду", – подытожил он.

Согласно данным опроса "Левада-центра", результаты которого были обнародованы 29 мая, уровень доверия Путину упал до минимального показателя. Отвечая на вопрос: "Назовите пять-шесть политиков, которым вы больше всего доверяете?", 25% опрошенных назвали фамилию Путина. В апреле 2020 года 28% респондентов упомянули президента, отвечая на тот же вопрос. При этом в ноябре 2017-го уровень доверия Путину составлял 59%.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.