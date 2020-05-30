Новый антирекорд. Рейтинг доверия Путину упал до 25% – соцопрос

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют в основном люди пожилого возраста, молодежь высказывает несогласие или неприятие его политического курса, говорится в анализе данных опроса, проведенного компанией "Левада-центр".

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину упал до минимального показателя. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией "Левада-центр".

Отвечая на вопрос: "Назовите пять-шесть политиков, которым вы больше всего доверяете?", 25% опрошенных назвали фамилию Путина. В апреле 2020 года 28% респондентов упомянули президента, отвечая на тот же вопрос. При этом в ноябре 2017-го уровень доверия Путину составлял 59%.

Несмотря на снижение рейтинга, Путин остается на первом месте по этому показателю среди российских политиков. На втором месте находится министр обороны Сергей Шойгу (14%, на 1% больше, чем месяц назад), на третьем – премьер-министр Михаил Мишустин (11%). Оппозиционер Алексей Навальный пользуется доверием 4% россиян.

Никому не доверяют 16% респондентов, затруднились ответить 33%.

Больше всего Путину доверяют женщины старше 55 лет, пенсионеры, руководители и сотрудники бюджетных организаций, информирует "Левада-центр".

"Молодые люди, еще несколько лет бывшие самыми явными сторонниками президента, сегодня высказывают явное несогласие или неприятие его политического курса, хотя интенсивность выражения этого негативизма очень слабая (у них самый большой показатель абсентеизма), – заявили социологи.

Опрос проведен 22–24 мая 2020 года по репрезентативной выборке населения России. Методом телефонных интервью опрошены 1623 человека. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Согласно данным опроса "Левада-центра", результаты которого были обнародованы 6 мая, деятельность Путина на посту главы государства одобряют 59% россиян. Это самый низкий показатель одобрения деятельности Путина за 20 лет.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.