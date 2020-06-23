В партии "Голос" ожидают падения рейтинга после того, как Вакарчук сложил мандат

Глава партии "Голос", нардеп Кира Рудик считает, что в краткосрочной перспективе рейтинг партии упадет из-за того, что основатель политической силы Святослав Вакарчук сложил полномочия депутата Верховной Рады.

Такое мнение Рудик высказала в интервью "Укринформу".

"Это абсолютно точно повлияет негативно на рейтинги "Голоса" в краткосрочной перспективе. Мы это понимаем, потому что многие люди, которые голосовали за нас, голосовали потому, что нашим лидером был Слава", – заявила она.

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