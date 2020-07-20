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ПОЛИТИКА

Законопроект о медиа требует доработки, Рада может начать его рассматривать ближе к сентябрю – Разумков

На ближайшей внеочередной сессии парламента, которая запланирована на 21 июля, законопроекта о медиа в повестке дня не будет, сообщил спикер Дмитрий Разумков.

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Разумков: Я думаю, что законопроект требует, мягко говоря, доработки
Разумков: Я думаю, что законопроект требует, мягко говоря, доработки
Фото: rada.gov.ua

Законопроект о медиа нуждается в доработке. Об этом 20 июля на итоговой пресс-конференции в Киеве сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Я думаю, что он требует, мягко говоря, доработки", – сказал Разумков.

Спикер убежден, что законопроект не примут сразу в первом чтении и в целом. 

На ближайшей внеочередной сессии парламента, которая запланирована на 21 июля, этого вопроса в повестке дня не будет, сообщил Разумков. Он считает, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта в первом чтении "ближе к сентябрю или в сентябре". 

"Я думаю, что народные депутаты будут исходить из интересов государства, его безопасности, свободы слова и независимой журналистики. Потому что это одно из важных достижений, которое есть в Украине. Мы должны это развивать, чтобы в дальнейшем мы могли об этом говорить", – сказал Разумков.  

Он отметил, что "не может сказать, что в полном объеме поддерживает все нормы, которые предусматривает этот законопроект в первом чтении". 

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять доработанный законопроект в первом чтении.

Теги: Верховная Рада, законопроект, Дмитрий Разумков, законопроект о медиа
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