Разумков подписал распоряжение о проведении во вторник внеочередной сессии Верховной Рады

Народные депутаты Украины соберутся на внеочередное заседание в 12.00 21 июля, говорится в распоряжении спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении во вторник, 21 июля, внеочередной сессии парламента.

"Созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины IX созыва на 12.00 21 июля", – говорится в распоряжении.

На этом заседании парламент рассмотрит ряд законопроектов. Среди них проект закона №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии, проект постановления №3650 об образовании и ликвидации районов, законопроект №3807 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

Также нардепы планируют рассмотреть проект закона №2398-д об оборонных закупках.

17 июля Разумков объявил о закрытии третьей сессии парламента IX созыва. До начала сентября Верховная Рада будет работать в режиме внеочередных сессий.