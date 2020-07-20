Монобольшинство в Верховной Раде не обеспечивает 226 голосов "за" – КИУ

С начала 2020 года у депутатов "Слуги народа" ухудшились показатели поддержки решений в Верховной Раде, сообщает Комитет избирателей Украины.

Из 87 принятых с января этого года законов депутаты монобольшинства самостоятельно обеспечили 226 голосов "за" в 29 случаях Фото: depositphotos.com

Монобольшинство в Верховной Раде не обеспечивает 226 голосов "за" при рассмотрении того или иного законопроекта. Об этом 20 июля в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины.

По данным КИУ, с начала 2020 года у депутатов "Слуги народа" ухудшились показатели поддержки решений в парламенте. Если с сентября по декабрь 2019 года принятые законопроекты в среднем поддерживали 228 народных депутатов из монобольшинства, то за период с января по июль 2020 года показатель поддержки снизился до 220 депутатов.

Как отмечают в КИУ, большинство законопроектов не были бы приняты без голосов депутатов других фракций и групп парламента. Из 87 принятых с января этого года законов депутаты монобольшинства самостоятельно обеспечили 226 голосов "за" в 29 случаях. Остальные 58 законов были приняты только с помощью других политических сил.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.

"Слуга народа" сформировала в парламенте монобольшинство.