Тезис, что депутаты этого созыва чаще посещают заседания ВР, чем их предшественники, не всегда соответствует действительности – КИУ

Комитет избирателей Украины назвал фракции, которые стали главными прогульщиками в Верховной Раде IX созыва.

Всего в первый год работы Верховной Рады IX созыва было проведено 117 пленарных заседаний Фото: ЕРА

Тезис, что депутаты нынешнего созыва Верховной Рады чаще посещают заседания парламента, чем их предшественники, не всегда соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы Комитета избирателей Украины в Facebook.

КИУ проанализировал посещение парламентскими фракциями пленарных заседаний Верховной Рады в первый год работы – с 29 августа 2019-го по 29 августа 2020 года.

По данным КИУ, высокие показатели посещения – у депутатов фракции "Слуги народа" и "Европейской солидарности". В среднем пленарные заседания посещали 78% депутатов монобольшинства и 75% депутатов ЕС.

Несколько ниже показатели у депутатов "Голоса". В среднем на заседаниях были зарегистрированы 72% депутатов этой фракции.

Низкие показатели – у народных депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Батьківщини". 62% и 61% соответственно.

"Существует широко разрекламированный тезис о том, что депутаты этого созыва чаще посещают пленарные заседания, чем их предшественники. Однако цифры указывают, что такая оценка не всегда соответствует действительности. К примеру, за первый год работы ВР IX созыва ни одна фракция не имеет показателей посещаемости выше 80%. Тогда как у ВР VIII созыва сразу несколько фракций демонстрировали такие результаты. Так, в 2017 году по данным КИУ, средние показатели посещения были такими: "Народный фронт" – 84%, БПП – 83%, Радикальная партия Олега Ляшко – 80%, что выше по показателям, чем у депутатов монобольшинства и других фракций Рады", – подчеркнул глава КИУ Алексей Кошель.

Всего в первый год работы Верховной Рады IX созыва было проведено 117 пленарных заседаний.

В украинском парламенте сейчас представлены пять политических сил. На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%.