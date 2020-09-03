Рада приняла в первом чтении законопроект о Бюро экономической безопасности

Верховная Рада предлагает создать в Украине новый орган Бюро экономической безопасности, которое будет заниматься экономическими преступлениями. Ранее предполагалось, что этот орган будет называться Бюро финансовых расследований.

На заседании 3 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3087-д о создании в Украине нового правоохранительного органа – Бюро экономической безопасности, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За" проголосовало 245 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Авторами законопроекта выступили 13 парламентариев из фракции "Слуга народа" и группы "Довіра".

В пояснительной записке к законопроекту сказано (.docx), что сейчас расследованием экономических преступлений занимаются налоговая милиция, Служба безопасности Украины и Национальная полиция, но, как считают депутаты, не всегда эффективно. Они предлагают лишить правоохранительные органы "несвойственных им функций" и создать в Украине единый государственный орган, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями.

Таким образом, убеждены авторы законодательной инициативы, удастся избежать дублирования одинаковых функций в различных правоохранительных органах.

Согласно тексту законопроекта, предельная численность работников центрального аппарата и территориальных управлений бюро не должна превышать 4 тыс. человек.

"Служба безопасности Украины должна заниматься защитой наших граждан, а не, извините, крышеванием экспорта орехов", – сказал во время презентации законопроекта в сессионном зале народный депутат от "Голоса", член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Соавтор законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что его принятия требует бизнес, "который устал от давления налоговой милиции, МВД, СБУ".

"Очень важно понимать, что это аналитический орган. Этот орган не должен кошмарить бизнес через проверки и "маски-шоу". Он должен выявлять преступления путем анализа налоговой отчетности, анализа движения средств по счетам и так далее", – сказал Гетманцев.

Изначально авторы законопроекты планировали, что Бюро экономической безопасности будет создавать президент, он же по представлению конкурсной комиссии будет назначать директора ведомства. Но, как отметил во время обсуждения законопроекта Гетманцев, депутаты решили учесть последнее решение Конституционного Суда, который признал незаконным указ о назначении директора Национального антикоррупционного бюро, поскольку в ст. 106 Основного закона четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Ко второму чтению в законопроект внесут изменения, согласно которым бюро будет подчиняться не главе государства, а Кабмину.

Ранее Рада планировала создать похожий орган – Бюро финансовых расследований. Соответствующий законопроект №1208-2 парламент принял в первом чтении в октябре 2019 года, но в январе 2020 года его отклонили. В "Слуге народа" говорили, что президент Украины Владимир Зеленский намерен подать в Раду свой законопроект о Бюро финансовых расследований.